Givi 50.6 Sport Deep Integralhelm in limitierten Sonderlackierungen

Der sportliche Integralhelm 50.6 wurde von Givi im Jahr 2020 vorgestellt. Nun folgen sechs Sondermodelle in limitierter Auflage. Alle sechs Versionen kommen mindestens zweifarbig und mit einem Effekt, der die Oberfläche wie gebürstetes Metall aussehen lässt.

Die Farbpalette knallt satte Farben auf den Kopf: beispielsweise Grau mit Neongelb, Blau mit Rot oder Grau-Schwarz mit roten Akzenten. Auch ein Dekor in den Farben der italienischen Flagge für Grün-Weiß-Rot-Fans steht zur Auswahl.

Verspiegeltes Visier und Sonnenblende

Der 50.6 Sport Deep Limited Edition ist in den Größen XS bis XXL erhältlich, wobei hierfür zwei Schalen zur Verfügung stehen. Im Lieferumfang ist nicht nur ein klares Visier, sondern auch ein Iridium-Visier – es ist also nicht nur verspiegelt, sondern schillert auch noch dank des Regenbogen-Effekts. Die Iridium-Visiere bietet Givi in unterschiedlichen Farben, sodass jedes Dekor sein passendes Visier bekommt. Pinlock-Vorbereitung haben sie alle – egal ob verspiegelt, getönt oder klar. Da der Givi 50.6 Sport Deep aber mit einer Sonnenblende ausgestattet ist, steht bei den Visieren aber klar das Erscheinungsbild im Vordergrund.

Die Belüftung des Innenraums übernehmen die vorderen Lufteinlässe – zwei oberhalb des Visiers und einer am Kinn. Zwei Öffnungen im hinteren Bereich sorgen dafür, dass warme Luft und Feuchtigkeit nach außen kommen. Der Windabweiser über der Nase ist abnehmbar, der Kinnriemen wird per metallischer Ratsche verschlossen. Auf die Waage bringt der Givi 50.6 Sport Deep laut Hersteller 1.490 Gramm, plus/minus 50 Gramm – je nach Größe.

Farben und Preis

Der Givi 50.6 Sport Deep kostet 149,90 Euro und ist in sechs Farbvarianten erhältlich: in Blau-Rot, Grau-Rot, Tricolore, Grau-Neongrün, Grau-Neongelb sowie Grau in Grau. Größen: XS – XXL.

Umfrage Von welchem Hersteller stammt euer Helm? 16815 Mal abgestimmt HJC Shoei Nolan/X-Lite Schuberth Shark Scorpion Arai AGV LS2 Airoh Caberg Icon Marushin Anderer Hersteller mehr lesen

Fazit

Mit Sonnenblende und Ratschenverschluss ist der 50.6 Sport Deep zwar kein Sporthelm für die Rennstrecke, doch für rund 150 Euro bietet Givi da einen Integralhelm in sehr sportlichem Look an.