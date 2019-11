HJC-Neuheiten für 2020 F70, viel Karbon und neue Kommunikationssysteme

H JC F70

HJC Neu im Produktportfolio ist der HJC F70.

Ganz neu in der Modellpalette ist der Fiberglas-Integralhelm HJC F70. Dabei möchte der neueste HJC-Schützling durch gute Passform, hohen Komfort und ein besonders breites Sichtfeld punkten. Auch optisch unterscheidet sich der neue F70 von seinen HJC-Geschwistern und wirkt etwas aggressiver. Der Neuling lässt sich zudem mit den HJC-Bluetooth-Kommunikationssystemen Smart 10 B und Smart 20 B koppeln. Abgesehen davon soll das Visier des neuen HJC F70 besonders Antibeschlag- und kratzfest beschichtet sein. Das Innenfutter ist herausnehmbar und lässt sich reinigen. Beim Gewicht gibt HJC 1.480 Gramm in der Größe M an. Die Preise für den ab Dezember 2019 lieferbaren F70 beginnen bei 299,90 Euro.

HJC RPHA11, RPHA70 & RPHA90 als Karbon-Variante

HJC Die RPHA-Familie gibt es ab 2020 auch als Karbon-Variante.

Abgesehen vom neuen F70 wird es die HJC-Modelle RPHA11, RPHA70 und RPHA90 ab 2020 jeweils auch als Karbon-Variante geben. Laut HJC sollen die Karbon-RPHAs nicht nur sicherer sein, sondern im Vergleich zu den Basismodellen auch an Gewicht verloren haben. Ungefähr 100 Gramm weniger sollen die Karbonhelme wiegen. Zudem sind alle drei Karbon-RPHAs standardmäßig mit dem Bluetooth-Kommunikationssystem Smart HJC nachrüstbar. Abgesehen davon wird es den RPHA90 Carbon auch als S-Version geben. Vorteil der S-Version ist eine doppelte Homologation, wodurch er auch als Jethelm, also im aufgeklapptem Zustand während der Fahrt verwendet werden darf. Die Preise: HJC RPHA11 Carbon ab 529,90 Euro, RPHA70 Carbon ab 569,90 Euro und RPHA90 S Carbon ab 599,90 Euro.

Smart HJC – Bluetooth-Kommunikationssystem

HJC Das Smart HJC 20 B bietet im Vergleich zum 10 B einige weitere Features, kostet allerdings auch beinahe doppelt so viel.

Neben dem neuen F70 und den RPHA-Karbonvarianten hat HJC zusätzlich ein neues Bluetooth-Kommunikationssystem namens Smart HJC vorgestellt. Erhältlich sind dabei zwei verschiedene Varianten, die sich in Sachen Funktionalität und Ausstattung voneinander unterscheiden. Die Basisversion stellt dabei das Smart HJC 10 B dar. Zudem gibt es eine aufgewerterte Variante namens Smart HJC 20 B. Prinzipiell handelt es sich bei beiden Kommunikationslösungen um Geräte von SENA, die auf HJC-Helme zugeschnitten wurden. Das 10 B bietet dabei unter anderem Bluetooth 3.0, eine 1-zu-1-Kommunikation zwischen zwei Piloten mit einer Reichweite von maximal 400 Metern, eine Smartphone-Anbindung und eine Musikfunktion. Als Ein- und Ausgabegerät kommt das sogenannte Intercom 400M-Headset zum Einsatz.

Das 20 B bietet zusätzliche Funktionen und ist auch technisch besser ausgestattet. Mit dabei sind zusätzlich unter anderem Bluetooth 4.1, eine 8-Wege-Kommunikation, mit welcher acht Fahrer in einer Reichweite von bis zu 1,6 Kilometern miteinander interagieren können, ein integriertes FM-Radio, Remote-Control und eine sogenannte Audio-Multitasking-Funktion, die die Musiklautstärke während Gesprächen automatisch anpasst. Als Ein- und Ausgabegerät kommt das Intercom1600M zum Einsatz.

Beide Smart-Versionen sind momentan mit den Helmmodellen RPHA11 Carbon, RPHA70 Carbon, RPHA90 S Carbon, RPHA90 S, F70, I90 und V90 kompatibel. Das Smart HJC 10 B ist ab 139,90 Euro zu haben. Für das 20 B verlangt HJC 299,90 Euro.

Fazit

Neben jeder Menge neuer Designs für bereits erhältliche Modelle hat HJC mit dem F70 auch einen ganz neuen Integralhelm ins Produktportfolio aufgenommen. Zudem gibt es die RPHA-Familie nun auch in einer Karbonvariante. Auch die beiden neuen Kommunikationssysteme, die in Kooperation mit Sena entwickelt wurden, ergänzen die Produktstrategie von HJC sinnvoll.