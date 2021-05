IXS Classic Andy Jacke und AR Jeans Heritage-Look in Leder und Jeans

Die aus vollnarbigem Rindsleder gefertigte und im klassischen Heritage-Design gehaltene Classic LD Jacke Andy von IXS präsentiert sich mit markanten Zierstreifen auf den Ärmeln und Absteppungen auf den Schultern und Oberarmen.

Das Innenfutter ist aus kernigem Twill und der seitlich angesetzte, partiell abgedeckte Frontreißverschluss mit verdeckter Windleiste unterstreichen den Biker-Look. Um auch Biker-tauglich zu sein, steckt IXS in die Schulter- und Ellbogenbereiche Level-1-Protektoren. Für den Einsatz eines Level-2-Rückenprotektors ist die Jacke vorbereitet. Zu den weiteren Features zählen eine Weitenverstellung am Kragen und an der Hüfte. Dazu gibt es vier Außen- und zwei Innentaschen sowie eine Napoleontasche. Mit einer Schlaufe lässt sich die Jacke auch an der Gürtelschlaufe einer Hose fixieren.

IXS

Zu haben ist die IXS Classic LD Jacke Andy ausschließlich in der Farbe Schwarz und in Herrengrößen von 48 bis 62. Der Preis liegt bei 379,95 Euro.

Die Jeans zur Jacke

Als perfekte Ergänzung zur Lederjacke bietet IXS die Biker-Jeans Classic AR 1L Straight. Den Zusatz "Biker" verdient sie sich mit ihrem Denim Gewebe, in das abriebfeste Fasern aus Polyarylat eingewoben werden. Ebenfalls direkt ins Gewebe eingearbeitete Stretchfasern sollen für einen bequemen Sitz und viel Bewegungsfreiheit sorgen. Für zusätzliche Schlagdämpfung sorgen herausnehmbare Level-1-Protektoren an Knien und Hüfte.

IXS

Die IXS Classic AR kommt im klassischen Five-Pocket-Stil mit geradem Schnitt und einer Blaufärbung im Stone-washed-Look, wobei IXS Versionen für Damen und Herren vorhält. Das Größenangebot für Herren umfasst Weiten von 30 bis 40 und Längen von 30 bis 36. Bei den Damen reicht das Weiten-Angebot von 26 bis 38, die Längen von 32 bis 34. Als Preis ruft IXS einheitlich 299,95 Euro auf.

Fazit

Bike im klassischen Look – dazu gehören Klamotten im passenden Stil. IXS bietet für Retro-Biker eine klassische Lederjacke samt zeitloser Jeans.