IXS Sport Handschuh Carbon-Mesh 4.0 Sportlicher Handschutz für heiße Tage

Der Carbon-Mesh 4.0-Handschuh besteht aus einem Mix aus Ziegenleder an der Innenhand, Mesheinsätzen an den Fingern und Textil. Die luftdurchlässigen Mesh-Einlagen und Lederperforationen sollen auch an heißen Tagen einen hohen Tragekomfort garantieren. Neben diversen Lederaufdoppelungen an den Fingern und dem Handballen sorgt ein bruchfestes Formteil aus einem Karbon/PVC-Mix über dem Knöchel für Sicherheit.

Eine Spezial-Polsterung am Handrücken schützt zusätzlich. Der Klettversteller am Handgelenk-Stretch verhindert ein ungewolltes Abstreifen des Handschuhs. Neopren-Stulpen sorgen für einen komfortablen Armabschluss, ein leichtes Textilfutter für Tragekomfort. Reflektierende Biesen an Fingern und Knöchel sorgen für Sichtbarkeit bei Dunkelheit. Touchscreen-taugliches Material am Zeigfinger soll auch die Bedienung von Smartphones erlauben.

Zu haben ist der IXS Sport Handschuh Carbon-Mesh 4.0 in Größen von S bis 5XL. Farblich gibt es keine Wahlmöglichkeit. Schwarz muss jedem Geschmack entsprechen. Der Preis für den Handschuh liegt bei 79,95 Euro.

Fazit

IXS bringt mit dem Carbon-Mesh 4.0 einen kurzen und luftig geschnittenen Sporthandschuh, der Fahrten bei heißem Wetter erträglich machen soll. Denn ganz ohne Handschuhe fahren möchte man ja doch nicht.