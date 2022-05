MTR Vintage, Vintage MX und Jet Fiber Vintage-Helme von MTR

Die drei neuen Retro-Helme kommen alle mit einer Fiberglas-Schale, Chrom-Zierleisten und sind nach der Prüfnorm ECE 22.05 homologiert. Bei allen drei Modellen steht je eine Helmschalengröße für die Helmgrößen XS bis M sowie für die Größen L bis XL zur Verfügung.

Der Integralhelm MTR Vintage kommt zwar, wie auch die beiden anderen Modelle, im klassischen Look, sein Visier ist aber dennoch vorbereitet für ein Anti-Beschlag-Innenvisier. Belüftungsöffnungen weist der Helm im Kinn- und Stirnbereich auf, das Visier ist verriegelbar und der Helm außerdem kompatibel mit den Sena Kommunikationssystem 3S-B und 3S-WB. Gesichert wird unterm Kinn per Doppel-D-Verschluss. Der MTR Vintage wiegt circa 1.350 Gramm und kostet um die 149,99 Euro.

Der MTR Vintage MX fällt in die Kategorie der Retro-Offroad-Helme. Sein großes Sichtfeld bietet genug Platz für eine Cross-Brille. Auch hier wird per Doppel-D-Verschluss fixiert. Der Helm wiegt circa 1.150 Gramm, Lufteinlässe gibt es im Kinn- und Stirnbereich und im Lieferumfang ist der Helmschirm enthalten. Auch der MTR Vintage MX liegt preislich bei 149,99 Euro.

Das Trio komplettiert der Jethelm MTR Jet Fiber – und zwar in einer Retro-Metallic-Lackierung in zwei Ausführungen. Gleiches Spiel in Sachen Größen: Je eine Helmschalengröße steht für die Helmgrößen XS bis M sowie für die Größen L bis XL zur Verfügung. Die Wangenpolster sind herausnehmbar und waschbar. Der Jethelm wiegt rund 1.000 Gramm und wird per Ratschenverschluss fixiert. Er kostet um 99,99 Euro. Im Lieferumfang ist der abnehmbare Helmschirm enthalten. Er ist in Schwarz und in Rot erhältlich.