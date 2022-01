HJC V60 und HJC i20 für 2022 Retro-Helm und modularer Jethelm

Für das neue Modelljahr 2022 stellte HJC bereits zwei von vier komplett neuen Helmmodellen vor – den HJC RPHA 1, der mit FIM Racing Homologation, abreißbaren Visieren und vier Helmschalengrößen das neue HJC-Flaggschiff markiert. Er ist außerdem der erste Helm für den ein Red-Bull-Dekor lizensiert wurde, so die Info des Herstellers.

Auch einen neuen modularen Klapphelm stellte HJC mit dem i100 bereits für das Modelljahr 2022 vor. Er ist als Integral- und als Jethelm nach der neuen Helmnorm ECE 22.06 geprüft und sein Kinnbügel ist komplett nach hinten schwenkbar.

Retro-Helm HJC V60

Das war es aber noch nicht mit den HJC-Helmneueheiten. Für Scrambler- und Retro-Fans bringt HJC den V60. Er wird aus Fiberglas gefertigt und entspricht ebenfalls der neuen Helmnorm ECE 22.06. Unter seinem Schild verbirgt sich ein herunterklappbares Sonnenvisier, das sich in drei Positionen arretieren lässt. Aber auch eine Motocross-Brille kann mit dem Helm kombiniert werden.

Am Riemen sorgt ein Doppel-D-Verschluss für sicheren Halt, das Futter ist herausnehmbar sowie waschbar und lässt sich dank Notfallsystem nach einem Unfall auch vom aufgezogenen Helm entfernen. Der HJC V60 ist in drei Helmschalengrößen (XS/S, M/L sowie XL/2XL) erhältlich sowie in sechs einfarbigen Designs ab 299,90 Euro und in zwei mehrfarbigen Dekoren für 329,90 Euro.

Modularer Jethelm HJC i20

Zwischen Integralhelm und Jethelm ordnet sich der HJC i20 ein. Ist das separate Kinnteil am Helm befestigt, wirkt der i20 fast wie ein Integralhelm, doch aus Sicherheitsaspekten ist das nicht vergleichbar. Durch die extra luftige Ventilation eignet sich der Helm vor allem für Pendler, die bei motorradfreundlichem Wetter zur Arbeit fahren und dabei mal im Stau stehen, beziehungsweise sich selbigen durchschlängeln. Als optisches Vorbild dienten für den HJC i20 Militärhelme.

Drei Helmaußenschalen stehen für die Größen XS bis 2XL zur Verfügung. Den Helm gibt es nur einfarbig, während das Kinnteil immer schwarz ist. Er kostet ab 199,90 Euro.

Fazit

Mit vier ganz verschiedenen Helm-Neuheiten bedient HJC im Modelljahr 2022 die unterschiedlichsten Ansprüche und Wünsche, wobei alle vier neuen Helme der ECE 22.06-Norm entsprechen.