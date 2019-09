Roof RO200 Carbon Der Leichteste seiner Art

Der französische Helmhersteller Roof hat mit dem RO200 Carbon einen neuen Kohlefaser-Integralhelm an den Start gebracht. Neben einer edlen Optik setzt der RO200 aber auf ein minimales Gewicht. Der Kopfschutz soll nur 1.090 Gramm auf die Waage bringen – weniger als jeder andere Integralhelm.

Angeboten wird der Roof RO200 Carbon in zwei Schalengrößen sowie den Konfektionsgrößen 54/XS bis 63/XXL. Das Innenfutter soll antibakterielll, atmungsaktiv und schnell trocknend sein. Zum Waschen kann man es aus dem Helm nehmen, eingebaut lässt es sich an die individuellen Bedürfnisse anpassen. Zudem sind bereits Kanäle für Brillenbügel und Einbauplätze für Kommunikationssysteme vorgesehen. Sechs Be- und zwei Entlüftungsöffnungen sollen für ein gutes Klima unter der Helmschale sorgen.

In drei Dekors ab 699 Euro

Für den Visierwechsel wird das passende Werkzeug mitgeliefert. Im Lieferumfang dabei ist neben dem klaren und kratzfesten Visier auch ein Pinlock 120-Visier. Der Kinnriemen wird per Doppel-D-Ring fixiert.

Als Grundpreis für den nach E22-05 geprüften Helm nennt Roof 699 Euro. Zur Wahl stehen drei Dekors. Der Basishelm kommt in Sichtkaron unter Klarlack. Die Version Panther trägt einen stilisierten Pantherkopf und fluoreszierende Elemente. Wer es bunter mag, greift zur Variante mit roten und silbernen Dekorelementen.