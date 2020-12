Schuberth S2 Sport Polar Sporthelm wird bunter

Was vor knapp 100 Jahren mit der Produktion von Bierkästen anfing, mündet spätestens mit dem Gewinn der Formel-1-Weltmeisterschaft von Michael Schuhmacher 2001 in einer Erfolgsgeschichte. Schuberth besteht seit 1922, baut seit 1929 Helme und ist seit 1976 mit Integralhelmen für Motorradfahrer am Start. Ganz so lange gibt es den S2 Sport zwar noch nicht, er darf aber trotzdem als der Dauerrenner im Sortiment der sportlichen Schädelschutzschalen gelten.

Neue Farben für 2021

Beste Gelegenheit also für 2021 ein paar neue Dekore rauszulassen. Zusätzlich zu der einfachen matt-schwarzen Version gesellen sich nun die drei Polar-Varianten in blau-weiß, rot-anthrazit und gelb-silber.

Schuberth Auch der S2 Sport von Schuberth ist nach dem speziellen GFK-Spritzverfahren von Schuberth hergestellt. Dabei werden die üblichen, hochwertigen GFK-Matter gehäckselt und dann von einem Roboter punktgenau in die Helmform gesprüht.

Weiterhin kann zwischen sechs verschiedenen Visieren, sowie fünf unterschiedlichen Sonnenvisieren gewählt werden. Wie bei Schuberth üblich haben die klaren Visiere die optische Klasse 1 und der S2 Sport kann mit dem SRC-Bluetooth-Kragen erweitert werden.

Schuberth Besonders stolz ist man bei Schuberth darauf, dass die Visiere selbst mit montiertem Anti-Fog-Einsatz weiterhin alle Zulassungen in Sachen Lichtbrechung und Durchlässigkeit bestehen. Keine Alltäglichkeit.

Der S2 Sport ist in den Größen von XS bis 2XL erhältlich. Seine Helmschale ist aus Glasfaserlaminat geformt. Der Kinnriemen setzt auf einen Doppel-D-Verschluss. Die Preise für die Polar-Varianten sind noch nicht bekannt. In der Basis kostet der S2 Sport ab 479 Euro, mit Dekor ab 579 Euro.

Fazit

Fast schon ein Klassiker im Sortiment bei Schuberth. Der S2 Sport ist seit knapp sechs Jahren am Start und kann seither mit sportlichem Schnitt, niedrigem Fahrgeräusch und Komfort überzeugen. 2021 kommen drei neue Dekore mit dem coolen Namen Polar.