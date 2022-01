Scorpion EXO-491 (2022) Einsteiger-Integralhelm mit ECE 22.06

Als Nachfolger des 2016 eingeführten EXO-490 verfolgt der Scorpion EXO-491 das gleiche Ziel, nämlich einen Helm mit den wichtigsten Ausstattungsmerkmalen zu einem verhältnismäßig günstigen Preis anzubieten.

Die Helmschale aus Polycarbonat wurde in ihrer Form etwas modernisiert und ist weiterhin in drei Größen erhältlich. Damit bedient der Scorpion EXO-491 die Größenspanne zwischen XXS und XXXL, wobei nicht jedes Dekor in jeder Größe erhältlich ist.

Scorpion EXO-491 für rund 140 Euro

Die wichtigste Neuerung am Scorpion EXO-491 im Modelljahr 2022 ist allerdings die Zertifizierungsstufe. Der EXO-491 entspricht nun nämlich der neuen Prüfnorm ECE 22.06 und bietet somit ein höheres Schutzniveau als sein Vorgänger.

Der Scorpion EXO-491 wird mit einem klaren Visier geliefert, gegen Aufpreis ist es mit einem Anti-Beschlagsvisier (Pinlock) aufrüstbar. Außerdem ist er mit einer herunterklappbaren Sonnenblende ausgestattet. Im Futter finden sich seitliche Rillen für Brillenbügel, fixiert wird der Helm per Ratschenverschluss unterm Kinn.

Er kostet je nach Dekor ab rund 140 Euro und soll Ende Februar in den Handel kommen.

Was ändert sich eigentlich mit der neuen Helmnorm?

Wie die FEMA (Federation of European Motorcyclists’ Associations) mitteilt, beschreibt die neue Norm vor allem Veränderungen beim Prüfverfahren von Helmen. Generell wird mit einer höheren Aufprallgeschwindigkeit geprüft, zudem dürfen die Prüfer den Anprallpunkt jetzt frei wählen. Vorher war dieser vordefiniert, entsprechend hatten Hersteller teilweise auch ihre Helme darauf optimiert. Mehr dazu hier.

Fazit

Wer einen günstigen Einsteiger-Integralhelm sucht, der mit Sonnenblende, Pinlock-Vorbereitung und ECE 22.06 kommt, möchte vielleicht mal ausprobieren, ob der Scorpion EXO-491 passt.