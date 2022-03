Neue Shoei-Dekore fürs Modelljahr 2022 Neues Jahr, neue Farben

Shoei bringt fürs Modelljahr 2022 einige seiner Modelle in neuen Designs an den Start.

Für folgende Shoei-Helme gibt es 2022 neue Designs: X-Spirit 3, NXR 2, GT-Air 2, Glamster, Ex-Zero, Neotec 2 und J-O. Das Premiummodell ist der Rennsport-orientierte Integralhelm X-Spirit 3. Sein Angebot wird um zwei neue Grafiken aufgestockt: Kujaku TC-10 und Kujaku TC-5 kommen in eher gedeckten Farben und zeigen erst bei näherer Betrachtung ihre filigranen Details.

Der X-Spirit 3 steht in vier Helmaußenschalen-Größen für die Größen XS – XXL bereit. Er kommt mit Doppel-D-Verschluss und Pinlock-Visier.

Shoei NXR 2

Der Integralhelm Shoei NXR 2 bekommt für das Modelljahr 2022 nur ein neues Design. Und das nimmt unmissverständlich Bezug auf den NXR 2-Markenbotschafter Marc Marquez, denn die Startnummer 93 prang groß auf der Helmschale.

Der sportliche Straßenhelm NXR 2 bietet eine breite Größenvielfalt: Fünf Helmaußenschalen-Größen stehen für die Größen XXS – S, M, L, XL – XXL sowie XXXL bereit. Der Integralhelm kommt außerdem mit einer Intercom-Vorbereitung, Doppel-D-Verschluss und Pinlock-Visier.

Shoei GT-Air 2

Der Tourenhelm Shoei GT-Air 2 bekommt den größten Zuwachs an neuen Dekoren. Zehn neue Grafiken stehen hier zur Auswahl – von silbergrauen Designs mit knalligen Elementen über hellere Grundierungen mit roten Akzenten oder matten Dekoren in Schwarz-Rot oder Schwarz-Grau-Weiß ist die Auswahl hier groß.

Der GT-Air 2 kommt in 3 Helmaußenschalen-Größen und deckt die Größen XS – M, L sowie XL – XXL ab. Er kommt mit Ratschen-Verschluss, Pinlock-Visier, Vorbereitung für ein Sena-Kommunikationssystem und Sonnenvisier.

Shoei Neotec 2

Fünf frische Designs spendiert Shoei dem Klapphelm Neotec 2. Da er bereits in vielen einfarbigen sowie zahmen mehrfarbigen Dekoren erhältlich ist, bekommt er fürs Modelljahr 2022 ein paar gewagtere Grafiken dazu: Jugendlich wirkt die Stempeloptik der drei Jaunt-Designs, die es in Schwarz-Rot-Weiß, in Dunkelgrau-Grau sowie in Hellgrau-Pink gibt. Nicht unruhig, aber auch nicht unifarben gilt für die beiden Winsome-Dekoe, von denen eines in sattem Rot, das andere in Weiß bereitsteht.

Der Shoei Neotec 2 deckt mit drei Helmaußenschalen folgende Größen ab: XXS – M, L, XL – XXL. Per Ratschen-Verschluss lässt er sich unterm Kinn fixieren, Pinlock und Sonnenvisier gehören ebenso zur Ausstattung wie die Vorbereitung für ein Sena-Kommunikationssystem.

EX-Zero, Glamster, J-O

Auch der Retro-Endurohelm EX-Zero bekommt zwei neue Dekore ebenso der Retro-Integralhelm Glamster sowie der Jethelm J-O, die wir euch – wie alle anderen neuen Dekore – in der Bildergalerie (oben) zeigen.