Frische Marc Marquez Designs bei Shoei Marc Marquez Look für alle

Es gab schon viele Shoei Helme mit Marc Marquez Design, jetzt kommen vier neue dazu. In der sogenannten Marc-Marquez-Kollektion bekommen vier Helme einen neuen Anstrich, schlicht und doch auffällig designt. Alle Helme sind in einem matten schwarz gehalten und sind mit feinen Details und Streifen akzentuiert. Für den Look verantwortlich ist Dave Design, ein spanisches Designstudio, das sich rein auf spezielle Helmdesigns und Grafiken spezialisiert hat und für fast alle Rennhelme von Marc Marquez sowie seinem Bruder Alex Marquez verantwortlich ist.

MM93 Design für alle Fahrertypen

Insgesamt vier Helmmodelle von Shoei für unterschiedlichste Einsatzbereiche bekommen ein neues Marc Marquez Design. Bisher war es so, dass zumeist ein Rennhelm wie der Shoei X-Spirit III ein käufliches Marc Marquez Pendant bekommen hat. Da aber nicht jeder immer einen Rennhelm fahren möchte, aber vielleicht doch seinem Idol huldigen möchte, erweitert Shoei nun mit der Marc Marquez Kollektion die MM93-Designs auf mehrere Spaten. Die Selektion umfasst aktuell folgende Helme:

Shoei MM93 Collection NEOTEC 2 2-WEGE TC-5

Shoei MM93 Kollektion NXR 2 RUSH TC-5

Shoei MM93 Collection GT-AIR 2 ROAD TC-5

Shoei MM93 Kollektion EX-ZERO MASTER TC-5

Was die Helme kosten werden, steht noch nicht fest. Geht man von den normalen Preisen der vier Helme aus, so kann man mit Preisen zwischen 400 Euro bis 800 Euro rechnen. Falls die Racer sich jetzt wundern, warum gerade der Rennhelm Shoei X-SPR Pro in der Kollektion fehlt: Er wurde noch nicht in dem Design vorgestellt, es wird aber einen geben.

Fazit

Vier Shoei Helme aus jeder Sparte bekommen ein neues Marc Marquez Design und sind Teil der Marc Marquez Kollektion.