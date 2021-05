Neuer Shoei NXR2 von Marquez beworben Integralhelm in 18 Varianten ab Herbst

Beruflich fährt Weltmeister Marc Marquez den Shoei X-Spirit III. Privat – so möchte Shoei es einen glauben lassen – düst er mit seinem Bruder und dem neuen NXR2 durchs spanische Hinterland. Shoei nennt seinen neuen sportlichen Integralhelm das Konzentrat eines Shoei. Er soll also alle Vorteile und Techniken von Shoei vereinen, wenig wiegen, viel aushalten und zusammen mit dem neuen Futter effektiv die Geräusche im Helm senken.

Sicherheit des neuen NXR2

Die Außenschale des neuen NXR2 von Shoei besteht auf der bekannten Advanced Intregrated Matrix (AIM), einem fünflagigen Aufbau unterschiedlich verarbeiteter Fasern auf Glasfaser-Basis. Sie sollen den Helm gleichermaßen leicht, sowie elastisch bei Stürzen bei niedriger und steif bei Unfällen bei hoher Geschwindigkeit machen. Innen nimmt eine EPS-Kalotte mit unterschiedlich dichten Bereichen die Sturzenergie weiter auf und baut sie ab. Das neu gestaltet Innenfutter ist mit einem großflächigen Emergency-Release-System der Wangenpolster ausgestattet, um im Falle der ersten Hilfe die Gefahr einer (weiteren) Verletzung der Halswirbelsäule beim Ausziehen des Helms zu verhindern. Ganz Motorsport-like wird der Kinnriemen des neuen NXR2 per Doppel-D-Ring verschlossen. Ob der neuen NXR2 schon nach der neuen Norm ECE 22.06 homologiert ist, ist nicht bekannt.

Shoei Der neue Shoei NXR 2 in der Variante Arcane TC-1 Arcane TC-1.

Komfort und Passform des neuen NXR2

Shoei stattet den neuen NXR2 mit einem neuen herausnehm- und waschbaren Futter aus. Wie gewohnt sind die Wangenpolster in verschiedenen Dicken erhältlich. Die Außenschale entwickelte Shoei in vier unterschiedlichen Größen, die für die 7 Helmgrößen zum Einsatz kommen. Den NXR2 gibt es in den Größen XXS bis XXL. Das Gewicht des Helms ist mit 1.390 Gramm in der Größe M angegeben und kann abhängig von der Größe bis zu 50 Gramm nach oben oder unten gehen. Schön gemacht scheint die Vorbereitung für ein Intercom-System: Wenn keine Lautsprecher nahe den Ohren montiert sind, wird die dazugehörige Tasche von einem stück vollwertigem Polster verdeckt. Das neue Visier CWR-F2 des NXR2 verfügt erstmals über einen zentral sitzenden Verschluss.

Lüftung des neuen NXR2

Die neue Außenschale des Shoei NXR2 verfügt über insgesamt sechs Einlassöffnungen, verteilt über Kinn, Stirn und den vorderen Schädelbereich. Zusammen mit den vier nicht verschließbaren Auslassöffnungen am Hinterkopf soll das Lüftungssystem für ein angenehmes Helmklima sorgen.

Shoei Der neue Shoei NXR 2 in der Variante Scanner TC-5.

Farben, Preis und Verfügbarkeit

Shoei bringt den neuen NXR2 ab September 2021 in den Handel. Insgesamt 18 Farbvarianten werden angeboten. Die Preise hat Shoei noch nicht kommuniziert. Ein britischer Webshop bietet bereits Vorbestellungen an. Dort kosten die uni-lackierten Helme in Weiß, Schwarz und Mattschwarz um die 500 Euro, die einfarbig lackierten Varianten gut 520 Euro und die grafisch-veredelten Version zwischen 600 und 620 Euro.

Fazit

Neuer Integralhelm von Shoei für die Oberklasse. Zu beginn direkt in 18 Varianten und sieben Größen verfügbar. Da sollte für Jede und Jeden was dabei sein.