Shoei-Neuheiten für die Saison 2021 Neue Farben und Dekore für X-Spirit 3 & Co.

Neue Helmmodelle stellte Shoei für die Saison 2021 bisher nicht vor, dafür gibt es jede Menge neue Farben für sechs bereits bekannte und bewährte Motorradhelme.

7 neue Farben für Shoei X-Spirit 3

Die Sportskanone unter den Shoei-Helmen – der X-Spirit 3 – wartet mit insgesamt sieben neuen Dekoren auf. Zwei davon sind Marc Marquez gewidmet und eines davon seinem jüngeren Bruder Alex Marquez. Beide vereinbarten mit Shoei einen Vertrag für die nächsten vier Jahre. Marcs Varianten sind in Rot gehalten, die seines Bruders in Blau. Des Weiteren gibt es den Sportintegralhelm in einem neuen roten, einem blauen, einem neongelben und einem grau-grünen Dekor. Dem X-Spirit 3 stehen für sechs Helmgrößen (XS – XXL) vier Helmschalen zur Verfügung und Wangenpolster in verschiedenen Stärken (31, 35, 39, 43 mm). Er kommt mit dem klassischen Doppel-D-Verschluss und sechs verschließbaren Lufteinlässen.

5 neue Farben für Shoei GT-Air 2

Für den Tourenhelm GT-Air 2 stehen ab sofort fünf weitere Dekore zur Wahl: Eine schwarze Variante mit knallrotem Shoei-Logo, drei Lackierungen mit Doppelstreifen über dem Kopf – und zwar in Schwarz-Weiß, Weiß-Rot und Schwarz-Orange – sowie eine Konfetti-bunte Ausführung namens "Lucky Charms". Der GT-Air 2 kommt mit einem großen Sonnenvisier und ist für das Kommunikationssystem Sena SRL2 vorbereitet. Für die Größen XS, S, M, L, XL und XXL stehen drei Helmschalen zur Verfügung.

6 neue Farben für Shoei Neotec 2

Der Neotec 2 ist der Klapphelm im Shoei-Programm. Für ihn sind neu im Programm folgende Lackierungen: Schwarz mit Neongelb, Schwarz mit ein wenig Weiß, Weiß mit Hell- und Dunkelblau sowie das neue, etwas buntere Muster "Respect" in den Ausführungen Weiß-Schwarz-Rot, Grau-Schwarz-Rot und Weß-Blau-Rot. Wie der Tourenhelm GT-Air 2 kommt aus der Neotec 2 mit Sonnenvisier und ist für das Kommunikationssystem Sena SRL2 vorbereitet. Und auch hier stehen drei Helmschalen zur Verfügung, mit dem einzigen Unterschied, dass es den Klapphelm neben XS, S, M, L, XL und XXL auch in der Größe XXS gibt.

7 neue Farben für Shoei J-Cruise 2

Der Jethelm kommt mit einem großen Visier, dass für ein großes Sichtfeld, aber auch guten Windschutz sorgen soll. Die Größen XS bis XXL sind erhältlich, die sich auf vier Außenschalen verteilen. Er ist für das Kommunikationssystem Sena SRL2 vorbereitet und hat ein Sonnenvisier an Bord. Auch bei ihm bekommt die Palette neue Farbtupfer: Neben den matten Ausführungen in Weiß und Schwarz, gibt es Dekore mit Rot, Blau, Neongelb und Grau.

3 neue Farben für Shoei Hornet ADV

Der Hornet ADV ist der Kandidat im Shoei-Portfolio, der die Vorzüge eines Offroadhelms mit dem Komfort eines Vollvisier-Straßenhelms kombinieren soll. Vier Helmaußenschalen stehen für die Größen XS bis XXL bereit. Zu den bereits bekannten einfarbigen – und eher farblosen – Farbvarianten, gesellen sich ab der Saison 2021 drei farbenfrohere Dekore: Weiß-Blau-Rot, Schwarz-Rot-Weiß und Neon-Schwarz-Weiß.

3 neue Farben für den Shoei VFX-WR

Bunt konnte der Sportenduro-Helm schon zuvor, aber jetzt wird’s noch bunter: Das neue Dekor heißt "Pinnacle", was soviel wie "Höhepunkt" bedeutet. Es ist in drei Farbvarianten erhältlich – eines bunter wie das andere. Auch hier verwendet Shoei vier verschiedene Helmaußenschalen, um optimale Sicherheit und Passform für die Größen XS bis XXL rauszuholen.