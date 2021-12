Suzuki Jubiläums-Helm Nur für 100 Fans

Suzuki wurde zwar bereits im Jahr 2020 100 Jahre alt, feiert dieses Jubiläum aber noch immer. In Japan bietet Suzuki im Rahmen der Feierlichkeiten jetzt eine exklusive Helmserie an. In Zusammenarbeit mit dem Helmhersteller Arai wurde dazu das Modell RX-7 in einem ganz speziellen Design und in einer extrem limitierten Anzahl aufgelegt.

Die Helmfarben folgen mit der Gestaltung in Silber und Blau den Jubiläumslackierungen der Motorradmodelle. Dazu gibt es noch einen Jubiläumsschriftzug am Kinnteil sowie GSX-RR-Logos auf den Flanken und ein Ecstar-Branding auf der Stirn. Weltweit kommen nur 100 Exemplare in den Handel, wovon 30 exklusiv dem japanischen Markt vorbehalten bleiben. Und dort kann man den Kopfschutz nicht einfach kaufen. Man kann die Kaufoption nur gewinnen.

In Japan nur per Lotterie

Kaufwillige müssen auf der Suzuki-Internetseite ein entsprechendes Formular mit dem Kaufwunsch ausfüllen. Teilnehmen dürfen nur in Japan wohnhafte Personen. Und jeder darf nur einmal teilnehmen. Geöffnet ist das Lotteriefenster zwischen dem 11. und dem 25. Januar 2022. Aus allen eingegangenen Kaufoptionen werden dann per Losentscheid Ende Januar diejenigen ermittelt, die tatsächlich einen Helm kaufen können. Zu haben sind in Japan je 10 Helme in den Größen M, L und XL. Der Preis liegt bei umgerechnet rund 1.100 Euro.

Ob der Suzuki-Arai-Jubiläumshelm auch in Europa zu haben sein wird ist derzeit nicht bekannt. Auf der Arai-Homepage findet sich aber für den 15. Januar 2022 eine kryptische Ankündigung. Suzuki-Fans sollten sich dieses Datum also dick markieren.

Fazit

Suzuki-Hardcore-Fans aufgepasst: Der Motorradhersteller legt exklusiv zu seinem Jubiläum einen Arai-Helm in Sonderfarben auf. Der könnte auch nach Europa kommen. Weltweit werden davon nur 100 Exemplare angeboten.