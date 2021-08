Virus Power Komplett textiler Renneinteiler

Primatex mit Sitz in Prato in der Toskana entwickelt technische Sicherheitsgewebe. Sein komplettes Knowhow hat das Unternehmen in der einteiligen Rennkombi Virus Power gebündelt. Dass die Italiener etwas von ihrer textilen Arbeit verstehen, zeigt die Einstufung der Virus Power nach Schutzklasse AAA – die höchste von fünf Klassen für Motorradschutzbekleidung. Die Reißfestigkeit übersteigt den in der Norm geforderten Wert sogar um das 11-fache ohne den Einsatz von Zusatzgeweben wie Kevlar oder Aramid.

Atmungsaktiv, wasserdicht und waschbar

Doch das patentierte Hightech-Gewebe kann noch mehr. Es ist auch extrem leicht. Da das Material nur einlagig verarbeitet werden muss, kommt eine komplette Kombi auf ein Gewicht von unter vier Kilogramm. Der Gewebeaufbau verspricht zudem eine gute Atmungsaktivität, ohne dass der Fahrtwind direkt hindurchpfeift. Die heranstürmende Luft soll gefangen und horizontal zwischen die Fasern geleitet werden. Auch auf eine Regenkombi können Virus Power-Nutzer, laut Hersteller, verzichten. Das Gewebe soll nämlich auch komplett wasserabweisend sein. Auch beim Tragekomfort soll sich die Textilkombi deutlich von herkömmlichen Ledereinteilern abheben. Abgerundet werden die Eigenschaften durch einen extrem niedrigen Wärmeaustauschkoeffizient, der im Fall eines Sturzes den Fahrer vor Verbrennungen durch Wärmeübertragung schützt.

Virus Power

Und ist die Kombi mal schmutzig oder nervt mit gesammelten Körperausdünstungen, dann darf sie einfach in die Waschmaschine. Die eingesetzten Protektoren an Schultern, Ellbogen, Knien, Rücken und Hüfte sollten vorher aber entnommen, die Knieschleifer demontiert werden. Gleiches gilt aber auch für eine Lederkombi.

Veganer Zweiteiler Andromeda NearX

Nicht uninteressant für Rennprofis ist auch die Möglichkeit, den Anzug leicht per Digitaldruck mit Sponsorenlogos bestücken zu lassen.

Zu haben ist die Virus Power-Kombi derzeit in den Farbvarianten Rot-Schwarz, Gelb-Schwarz und komplett in Schwarz. Das Größenspektrum reicht von 38 bis 68. Die Preise starten bei 1.758 Euro.

Umfrage 6423 Mal abgestimmt Welcher Bekleidungstyp sind Sie, Leder oder Textil? Leder Textil mehr lesen

Fazit

Die Virus Power-Kombi ist ein hochwertiger Renneinteiler, der sozusagen vegan, weil ausschließlich aus textilen Materialien gefertigt wird. Er hat nicht nur eine hohe Sicherheitseinstufung, er soll auch wasserdicht, leicht und atmungsaktiv sein. Beim Preis liegt er allerdings auf dem Niveau hochwertiger Leder-Wettbewerber.