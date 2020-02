Erlkönig BMW R 1800 Tourer Super-Cruiser mit dem Big-Boxer erwischt

BMW arbeitet an einer ganzen Modellfamilie rund um den neuen großen Boxermotor. MOTORRAD hat jetzt exklusiv die noch geheime BMW R 1800 Tourer erwischt. Der Super-Cruiser zielt auf den US-Markt, dürfte aber auch hierzulande kommen.

Bei Erprobungsfahrten auf der Autobahn kam der BMW-Testfahrer unserem Erlkönigjäger in die Quere. Während der MOTORRAD-Fotograf fleißig auf den Auslöser drückte, legte der ertappte Testfahrer eine veritable Vollbremsung hin und stoppte auf dem Standstreifen. Blitzschnell wurde das bisher nie gesehene Motorrad in einen ebenfalls riskant abgebremsten Transporter verladen. Zu spät. Die Bilder waren im Kasten, die Maschine enttarnt.

So sieht er also aus, der neue BMW-Fulldresser-Boxer. Eine mächtige lenkerfeste Verkleidung schützt den Fahrer, das Cockpit ist mit vier großen Uhren und einem breiten Display bestückt. Beinschilde, dicke Koffer an einem stabilen Gepäckträger, eine sehr üppig gepolsterte Sitzbank – für Reisekomfort scheint ausgiebig gesorgt.

Radar-basierte Assistenzsysteme

Integriert in die Fahrzeugfront über dem LED-Scheinwerfer zeigt sich ein Radarsystem. Die Bayern dürften, wie schon KTM und Ducati, an neuen Fahrassistenzsystemen arbeiten. Mit dem Radar lassen sich eine adaptive Abstands- und Geschwindigkeitsregelung ebenso wie eine Kollisionswarnung und ein Totwinkelassistent realisieren.

Stefan Baldauf / SB-Medien

Auffallend lang gerieten die beiden Auspufftöpfe. Und auffallend dick die Krümmer. Vergleichsweise dünn fallen dafür die beiden Gabelstandrohre aus. Der offen laufende Kardan wird auch in dieser ansonsten ziemlich verkleideten Version zu bewundern sein, ein ordentlich dimensionierter Ölkühler sitzt wenig geschützt hinter dem Vorderrad.

Eingeschränkte Beinfreiheit

Entscheidende Frage über das Wohl und Wehe der neuen BMW: Wie sieht es mit der Beinstellung hinter den dicken Zylindern aus? Klassisches Cruiser-Feeling mit weit vorne angebrachten Fußrasten wird die BMW wohl kaum bieten können. Der Tester, der sicher nicht zu den Kurzbeinigsten gehört, muss seine Unterschenkel schon einigermaßen anwinkeln.

Stefan Baldauf / SB-Medien

Ob die BMW ihren amerikanischen Vorbildern optisch und konzeptionell nicht zu nahekommt? Wohl kaum. Zu dominant wirkt der neue Big Boxer, selbst in diesem vollen Tourenornat. Dieser luftgekühlte, knapp 100 PS starke Kraftprotz wird die BMW immer eigenständig bleiben lassen.

R1800 kommt auch unverkleidet

BMW

Bestätigt und ergänzt wird der erwischte Erlkönig durch Bilder zur Designpatentanmeldung für den Tourer, die den großen Boxermotor zudem noch in einer variante ohne Verkleidung zeigen. Die trägt dann Speichen- statt Gussfelgen, sowie eine klassisch abfallende Linie, wie man sie von Harley-Davidson Softail-Modellen kennt.Tropfentank, Gestufte Sitzbank und Auspuffendtöpfe im Fishtail-Stil runden den nackten Entwurf ab. Vor der Gabel hängt ein großer Rundscheinwerfer. Auch hier läuft die Kardanwelle offen