BMW R 18 B Heavy Duty von Fred Kodlin Bunter Schwerlast-Bagger mit Big Boxer

BMW rührt weiter tapfer die Werbetrommel für die R 18-Baureihe. Vor allem in deren Haupt-Zielgebiet: "drüben" in den USA. Zur Daytona Bike Week 2023 wurde ein spektakuläres Custombike enthüllt, das genau zu diesem Zweck von BMW in Auftrag gegeben worden war. Bei einem altehrwürdigen Star der US-Customizing-Szene: bei Fred Kodlin.

Fred Kodlin Motorcycles

Als Basis für diese "Großbaustelle" im für Fred Kodlin typischen Lowrider-Asphaltschleifer-Stil hatte BMW eine R 18 B zur Verfügung gestellt. Seit über 40 Jahren baut Kodlin seine farbenprächtig lackierten und tiefergelegten Cruiser mit optischer Überlänge, großem Vorderrad und umso flacherem Lenkkopfwinkel. Unzählige Preise hat er mit seiner über Geschmacksfragen erhabenen Handwerkskunst abgeräumt. Funfact: Fred Kodlin Motorcycles ist eine deutsche Firma und seit 1999 im hessischen Borken ansässig.

BMW R 18 B Heavy Duty

Als Vater-Sohn-Projekt packte Fred Kodlin das Projekt BMW R 18 B Heavy Duty – sinngemäß Schwerlast-Ausführung – zusammen mit seinem Sohn Len an. Beide hatten damit ihr erstes Mal mit einer Bayerischen. Die größte Herausforderung beim Aufbau einer BMW als Publikumsmagnet für die international beachtete Daytona Bike Week in Florida war der Umbau des R 18-Chassis. "Wir haben die oberen Rahmenrohre komplett neu angefertigt, um die Flyline und somit die Sitzhöhe der R 18 B abzusenken. Auch den Lenkkopf und die Gabelbrücken haben wir neu gemacht, damit der Nachlauf trotz des geänderten Lenkkopfwinkels passt und sich das Bike entsprechend gut fährt", erzählt Fred Kodlin.

Tiefe Bagger-Koffer aus GFK

Von der Seite betrachtet fällt die "Flyline" vom gechoppten Windschild aus dem BMW-Originalzubehör nach hinten stark ab und läuft schließlich harmonisch mit den von Kodlin selbst aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) gefertigten Seitenkoffern und dem tiefen Heck aus. In der Draufsicht beeindruckt die R 18 B Heavy Duty hingegen durch eine starke Taillierung im Sitzbereich und einen fließend erscheinenden Anschluss zu den Seitenkoffern.

Luftfederung mit verstecktem Kompressor

Technisches Highlight ist die von Kodlin eingebaute Luftfederung, in Verbindung mit einem hinter dem linken Seitenkoffer elegant versteckten Kompressor. Damit kann die R 18 B Heavy Duty in Sekundenbruchteilen maximal abgesenkt oder bei Bedarf etwas angehoben werden. Das ist ebenso spektakulär wie nützlich: Zum Parken wird das Fahrwerk abgesenkt und auf versteckten Auflagepunkten abgesetzt. So kauert es wartend nur wenige Zentimeter über dem Asphalt.

Unterflurbeleuchtung und Marshall-Lautsprecher

Nicht weniger tief in die Materie stieg das Kodlin-Team gut 3 Monate lang auch ins Thema Karosseriebau ein. Es entstand ein komplett neuer Benzintank aus Stahlblech – länger als das Original, fließend in der Form und mit seitlichen Einbuchtungen versehen. Dafür wurde der Anschluss von Tank und Heckrahmen modifiziert. Von der R 18 B übernommen wurde hingegen das originale Smartphone-Fach mitsamt den Anschlüssen. Ebenfalls aus Blech entstanden ein Bugspoiler mit 3-farbiger Unterflurbeleuchtung – ein in den USA weit verbreitetes "Feature".

21-Zoll-Vorderrad als wesentliches Stilelement

Wesentlich für die Gesamterscheinung ist das größere 21-Zoll-Vorderrad mitsamt schwungvoller Abeckung. Aus 2 originalen Hinterradabdeckungen des Typs R 18 B formte Kodlin eine neue und integrierte die Rückleuchten. In die Seitenkoffer eingepasst sind Lautsprecher von Marshall samt Verstärker – wie das auch von BMW ab Werk angeboten wird.

Winglets und Alcantara-Polster

Ein weiteres Design-Element sind die sogenannten Winglets, hier ebenfalls aus Blech, oberhalb der beiden luftgekühlten Big-Boxer-Zylindern mit jeweils 901 Kubik. Ebenso hausgemacht von Kodlin sind die großzügige Sitzbank sowie die Cockpitverkleidung, beides bezogen mit Alcantara und Kunstleder. Sogar das markante Lenkergeweih wurde eigens für das BMW-Projekt angefertigt. Und die schwarz beschichtete Abgasanlage, beidseitig schräg abgesägt unter dem tiefen Sitz. Ohne Straßenzulassung in Europa, doch das war in diesem Fall ja nicht gefragt. Dafür umso stärkerer Big-Boxer-Sound für den Auftritt in Daytona.

Farbenprächtige Lackierung vom Tattoo-Künstler

Maximaler Show-Effekt, diesen Auftrag hatte auch Tattoo-Künstler Marcel Sinnwell für die Gestaltung der aufwändigen, mehrfarbigen Lackierung der R 18 B Heavy Duty bekommen. Sinnwell hatte bereits andere Showbikes von Kodlin lackiert, greift aber nur noch selten und in ganz speziellen Fällen zur Lackierpistole. Hier führte er die Farbverläufe komplett per Airbrush aus, mit transluzentem Spezial-Lack. Garniert wurde mit handlinierten Pinstripes. Das Ergebnis passte vortrefflich zur Daytona Bike Week, wo derlei Farbenpracht inszeniert und zelebriert wird.

Cleane Basis von BMW

Doch die Kodlins mussten nicht an alle Details der BMW R 18 B Hand anlegen. "Die Schrauben sind alle aus Edelstahl, mit schönem Torx-Kopf. Das kennen wir sonst von anderen Bikes nicht so. Überhaupt war die BMW, vor allem der Boxer, schon ab Werk sehr, sehr clean verarbeitet. Am Motor mussten wir gar nichts mehr machen, und auch alle elektrischen Leitungen waren bereits schön versteckt", erzählt Fred Kodlin. Lediglich die Zylinderkopfhauben, die Riemenabdeckung und die Ansaugschnorchel wurden in Schwarz-Metallic lackiert. Unverändert übernommen wurden die Geschwindigkeitsregelung mit Abstandsradar, der Rückwärtsgang und das eCall – Alleinstellungsmerkmale der BMW R 18 B im Cruiser-Milieu.

Big Boxer mit 1.802 Kubik für über 400 Kilo

Ebenfalls ein Alleinstellungsmerkmal, sogar ein im wahrsten Sinne des Wortes herausragendes, ist der Big Boxer. Mit 1.802 Kubik, 158 Nm bei 3.000/min und 91 PS bei 4.750/min. Original wiegt die Bagger-Variante der R 18 rund 400 Kilo. Wieviele Kilos die R 18 B Heavy Duty – nomen est omen – da noch draufpackt, ist nicht bekannt. Ein Preis für das tief-bunte Unikat wurde nicht genannt. Bereits für die schwarze Standardausführung der R 18 B verlangt BMW mindestens 27.760 Euro (Stand März 2023).

Fazit

Ein Showbike für gezielte Show-Effekte. Im Rahmen der Daytona Bike Week 2023 trat die R 18 B Heavy Duty von Fred Kodlin farbenprächtig in Erscheinung. Extrem tief und lang, ganz nach Gusto der Zielgruppe in den USA. Dabei schwingt abermals die Message mit: "Die bayerische Alternative zu Harley-Davidson, mit Big Boxer statt mit V-Twin". Wie das "drüben" ankommt, bleibt weiter abzuwarten.