BMW R 18 Roctane ab 2023 Roctane heißt der Big Boxer Nummer 5

Seit September 2020 ist die BMW R 18 im Handel, seit Frühjahr 2021 die R 18 Classic. Im Herbst 2021 folgten die R 18 B ("Bagger") sowie die R 18 Transcontinental ("Fulldresser"). Ab 22. Juli 2023 soll die 5. Modellvariante ausgeliefert werden: die R 18 Roctane.

Vorderrad 21 Zoll, Hinterrad 18 Zoll

Wesentliche Unterscheidungsmerkmale des 5. R 18-Modells sind die Räder. Dabei handelt es sich um elegant geformte Aluminiumguss-Ausführungen mit größeren Durchmessern, vorn 21 Zoll, hinten 18 Zoll. Erstmals präsentiert wurde das BMW Concept R 18 als Vorserien-Exemplar im Mai 2019 – mit 21-Zoll-Vorderrad. Die Reifenformate der R 18 Roctane: 120/70-21 vorn, 180/55-18 hinten. Zum Vergleich die Reifenformate der Basis-R 18: 120/70-19 vorn, 180/65-16 hinten (größere Räder optional als Originalzubehör). Es ist zu erwarten, dass die größeren Räder nicht nur das Erscheinungsbild, sondern auch das Fahrverhalten der R 18 Roctane prägen.

374 Kilo und flacherer Lenkkopfwinkel

Denn der Lenkkopfwinkel wird somit noch etwas flacher: um 2 Grad, von 57,3 auf 55,3 Grad. Von 150 auf 185 Millimeter wird der Nachlauf verlängert. All das deutet auf behäbigeres Handling hin. Zumal die Roctane rund 30 Kilo schwerer ist als die Basis-R 18: 374 zu 345 Kilogramm, jeweils Werksangabe zur Grundausstattung, mit zu 90 Prozent befülltem 16-Liter-Benzintank. Konzeptionell unverändert übernimmt die Roctane das Fahrwerk mit Stahlrohrrahmen, Telegabel vorn und unter dem Sitz verstecktem Federbein hinten. Mitsamt 120 Millimeter Federweg vorn und 90 Millimeter Federweg hinten. Ebenso die insgesamt 3 Scheibenbremsen mit jeweils 300 Millimeter Durchmesser, 2 vorn, 1 hinten.

Big Boxer mit 1.802 Kubik, 158 Nm und 91 PS

Der Gleiche bleibt für die R 18 Roctane der Big Boxer mitsamt seinen stolzen Eckdaten: luft-ölgekühlte 1.802 Kubik mit schön inszeniertem Stoßstangen-Ventiltrieb, maximal 158 Nm Drehmoment bei 3.000/min sowie 91 PS (67 kW) Spitzenleistung bei 4.750/min. Dazu gehört das 6-Gang-Getriebe, hier mit Schaltwippe und Trittbrettern, sowie der spektakulär offen laufende Endantrieb per Gelenkwelle (Kardan).

BMW R 18 Roctane mit 2 Koffern im Streamliner-Design

Unverkleidet erscheint die Frontpartie der R 18 Roctane vergleichsweise pur. Doch am tiefen Heck dieser Lowrider-BMW hängen zwei Seitenkoffer im Streamliner-Design. Mit jeweils 27 Liter Gepäckvolumen und praktischen Innentaschen, lackiert in Fahrzeugfarbe. Für den ersten Jahrgang 2023 bedeutet das wahlweise Schwarz oder zwei verschiedene, matte Grautöne ("Mineralgrau metallic matt" und "Manhattan metallic matt").

Tacho im Lampengehäuse – fast wie früher

Ein weiteres modellspezifisches Merkmal der R 18 Roctane ist das – wie früher – ins Scheinwerfergehäuse integrierte Rundinstrument mit Zeigertacho und digitalen Anzeigen. Geleuchtet wird trotz klassischer Anmutung voll modern mit LED, optional sogar mit adaptivem Kurvenlicht.

Keyless Ride und trotzdem klassische Schlösser

Ein weiteres modernes Ausstattungsmerkmal ist das Funkschlüssel-System Keyless Ride, mit dem die R 18 Roctane allerdings nur ein- und ausgeschaltet werden kann. Lenkschloss, Koffer und Tankdeckel (optional) werden mit klassischen Schlössern bestückt, wofür am Funkschlüssel auf Knopfdruck ein klassischer Schlüssel ausklappt.

Rückfahrhilfe und Berganfahrhilfe als Sonderausstattung

Sonstige Ausstattung und Assistenzfunktionen der R 18 Roctane sind die Fahrmodi "Rain", "Roll" und "Rock", ABS und Schlupfregelung ASC, Motorschleppmomentregelung MSR und Tempomat. Als Sonderausstattung verfügbar sind Griffheizung, Rückfahrhilfe und Berganfahrhilfe. Immerhin gilt es hier über 7 Zentner Heavy Metal zu manövrieren.

BMW R 18 Roctane ab Juli 2023 ab 25.500 Euro

Ab 22. Juli 2023 soll die BMW R 18 Roctane ausgeliefert werden. Zunächst in Europa. In Deutschland wird sie mindestens 25.500 Euro kosten (Grundausstattung mit Koffern). Somit ist auch die 5. Variante der BMW R 18 eine standesgemäße Alternative zu den Big Twins aus den USA. Wie sie in der Zielgruppe ankommt, wird man sehen.

Fazit

Konsequent vergrößert BMW die R 18-Familie in der von 100 Jahren Markenhistorie gestützten Heritage-Abteilung. Ab Juli 2023 gibt es 5 verschiedene Varianten der BMW R 18. Die neueste heißt R 18 Roctane und ist ein "Custom-Bagger"-Konzept. Besonderheiten der Roctane sind die größeren Räder, vorn 21 Zoll und hinten 18 Zoll, sowie der ins Scheinwerfergehäuse integrierte Tacho und die tief hängenden Seitenkoffer im Streamliner-Design. In Deutschland kommt die R 18 Roctane am 22. Juli 2023 ab 25.500 Euro in den Handel.