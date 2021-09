BMW R 18 Umbau BMW Händler bauen die R 18 um

Genau drei Monate Zeit hatten die 14 deutschen BMW-Händler für dem Umbau einer R 18. In dieser 12 Wochen konnten die Werkstätten ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Herausgekommen sind Umbauten des Big Cruiser, die in Konzept und Gestalt nicht unterschiedlicher sein könnten. Von cleanen Bobbern über auffällige Mixturen aller Genres bis hin zu Cruiser mit riesigen Fendern, einem anderen Jahrtausend entsprungen. In den nächsten sieben Wochen kann auf den Social-Media-Kanälen von BMW Motorrad der besten Umbau gewählt werden. Der Sieger wird am 3. November gekürt. Hier die Händler mit ihren Umbauten der BMW R 18.

BMW Martin R 18

BMW Martin

BMW MCA R 18

MCA

Zweiradwerke R 18

Zweiradwerke

BMW Ebert R 18

BMW Ebert

BMW Darmstadt R 18

BMW Darmstadt

BMW Witzel R 18

BMW Witzel

BMW Riller & Schnauk R 18

Riller & Schnauck

BMW Reisacher R 18

BMW Reisacher

BMW Bögel R 18

BMW Boegel

BMW Hänsle R 18

BMW Hänsle

BMW Dexheimer R 18

BMW Dexheimer

BMW Fuchs R 18

BMW Fuchs

BMW Cloppenburg R 18

Cloppenburg GmbH

BMW Munding R 18

BMW Munding

Fazit

BMW Motorrad hat 14 Händler freie Hand gelassen eine R 18 den eigenen Wünschen nach umzubauen. Herausgekommen sind 14 sehr unterschiedliche Bikes. Der beste Umbau wird auf den Social-Media-Kanälen von BMW Motorrad gewählt.