Cox X Sasaki Indian Motorcycle Chief Gechoppte Chief für den Tätowierer

Indian hat drei Customizer-Teams als Teil des 100-jährigen Jubiläums dazu aufgerufen die Individualisierungsmöglichkeiten aufzuzeigen, die in der neuen Indian Chief-Plattform stecken. Als erste geliefert haben Paul Cox und Keino Sasaki.

Paul Cox und Keino Sasaki haben schon früher miteinander gearbeitet und sich für das neue Projekt nach rund 15 Jahren erneut zusammengetan. Ziel war es die neue Indian Chief perfekt zu choppen, sie clean und einfach zu halten. Das Brainstorming war nach nur fünf Minuten erledigt. Dann war klar, wie das Bike aussehen sollte. Ausgehend von den einfachen, geschwungenen Linien der originalen Indian Chief brachte Cox seine Ideen zu Papier, bevor sich das Duo die Arbeit teilte, um das Motorrad zu bauen.

Spektakuläre Front, tiefes Heck

Indian Cleane Front ohne Bremse.

Die Aufgaben wurden klar verteilt. Keino wollte den Tank und den Auspuff bauen, Paul entschied sich für eine maßgeschneiderte Frontpartie. Um ein aggressives Fahrgefühl an der Front zu erreichen, haben sie die gesamte Frontpartie zurückgebaut und sogar auf eine Handschaltung mit Fußkupplung umgerüstet. Das Vorderrad führt jetzt eine Girdraulic-Gabel, ein Lenkungsdämpfer sorgt für Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten. Die Vorderradbremse hielten beide Customizer für verzichtbar. Die Armaturen wanderten an einen speziell angefertigten Drag Bar Lenker, der auf 6-Zoll-Risern von Bare Knuckle Performance montiert wurde. Die Instrumente sitzen vorne im Tank.

Neben der neuen Frontpartie hatten Cox und Keino auch einige bedeutende Änderungen für das Heck geplant. Um es tiefer zu legen, wurde ein schwingenmontierter Fender von Led Sled mit überarbeiteten Federbeinen verwendet. Er schmiegt sich perfekt an den 180er Avon-Reifen an. Ein altes Indian Motorcycle-Schutzblech-Frontlicht mit nun roter Linse fungiert als neues Rücklicht.

Die entschlackte Elektrik findet zusammen mit einer kleineren Batterie unsichtbar in einem Fach unter dem Sitz eine neue Heimat. Keino steuerte einen handgefertigten Benzintank bei. Abgerundet wird der Umbau durch einen ebenfalls handgefertigten Ledersattel mit Indian-Schriftzug sowie durch die Lackierung in dem Spezialfarbton Soylent Green-Metallflake in Kombination mit schwarzen Felgen.

Indian Chief für Nikko Hurtado

Indian Tätowierer Nikko Hurtado mit Besitzerstolz.

Ihre neue Heimat findet die von Cox und Sasaki maßgefertigte Indian Chief in Südkalifornien bei dem weltweit bekannten Tätowierer Nikko Hurtado. Hurtado, Inhaber von Black Anchor Tattoo mit Geschäften in Hollywood und Hesperia, Kalifornien, ist bekannt als Meister der Farbgestaltung und Wegbereiter des Hyperrealismus.

Die Cox-Keino Indian Chief ist die erste in einer Reihe von drei renommierten V-Twin-Customizern-Projekten, die von Indian ausgewählt wurden, um einzigartige Modelle der Indian Chief 2022 zu bauen. Später in diesem Jahr wird Indian die Projekte der Freestyle-Motocross-Legende Carey Hart und von Go Takamine, dem Schöpfer von "Bratstyle", der beliebten Marke und weltweit anerkannten "Throwback"-Ästhetik für Motorrad-Customizing vorstellen.

Fazit

Indian feiert sein 100-jähriges Jubiläum und lässt dazu Customizer die neue Indian Chief individualisieren. Paul Cox und Keino Sasaki haben jetzt das erste Projekt vorgestellt.