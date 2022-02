Ducati XDiavel Nera Der Teufel trägt Leder

"Technisch nichts Neues", könnte kurz und knapp das Fazit der neuen Ducati XDiavel Nera für die Saison 2022 lauten. Besonders macht das auf 500 Exemplare limitierte Sondermodell hingegen die Materialauswahl beim Gestühl.

Exklusiver Ledersitz

Ducati

Für die Ducati XDiavel Nera hat sich der Motorradhersteller mit dem italienischen Lederspezialisten Poltrona Frau zusammengetan. Poltrona Frau steht seit Jahrzehnten für hochwertiges Leder in jeder Form – vom Möbelstück bis hin zur Auto-Innenausstattung. Für die XDiavel Nera gestaltet Poltrona Frau die Sitzbanklandschaft in fünf verschiedenen Farben aus einem weichen Naturleder, das der Hersteller "Pelle Frau" nennt. Alle Sitzbänke entstehen in Handarbeit. Der Kunde kann zwischen den Farben Siam Red, Steel Blue, Cemento, India und Selva wählen. Veredelt werden die Bänke zusätzlich mit per Laserverfahren eingravierten X-Logos. Wer möchte, bekommt auch die Beifahrerrückenlehne in Leder gehüllt.

Zum Motorrad übereignet Ducati jedem der 500 XDiavel Nera-Käufer einen Schlüsselanhänger und eine Fahrzeugmappe, die sich beide in das gleiche Leder hüllen wie die gewählte Sitzbank.

Schwarz mit Farbtupfern

Ducati

Ansonsten zeichnet sich die neue XDiavel Nera durch eine "Black on Black"-Lackierung aus, bei der glänzende und mattschwarze Flächen kombiniert sind. Die Bremssättel und die Zylinderkopfdeckel tragen die Farbe Ducati Red, die leichten Schmiedefelgen sind in glänzendem Schwarz lackiert. Passend zur Motorradlackierung können Kunden einen speziellen Jethelm ordern, der diese Farbgestaltung aufgreift.

Bestellt werden kann das Sondermodell ab sofort, ausgeliefert wird ab April 2022. Die Preise starten ab 29.990 Euro. Eine XDiavel Dark ist ab 20.590 Euro zu haben, die XDiavel S kostet wenigstens 24.790 Euro.

Fazit

Ducati bringt zur Saison 2022 die XDiavel als Sondermodell Nera. Das bietet außer einer Sonderlackierung und einer mit exklusivem Leder bezogenen Sitzanlage nichts Neues. Ducati limitiert sie auf 500 Exemplare und schraubt den Grundpreis auf fast 30.000 Euro.