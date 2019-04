Nach den Urban-Modellen, die im Segment der kleinen Nakedbikes angesiedelt sind, setzt Evoke Motorcycles mit der jetzt angekündigten 6061er Reihe auf fette Cruiser.

Die ersten beiden Bilder zeigen ein Modell, das an eine Ducati Diavel erinnert. Der Rahmen der 6061 besteht aus zwei lasergeschnittenen Aluminiumplatten aus T6061er Werkstoff, die dem Elektromotorrad auch seinen Namen verleihen. Zwischen die Platten spannen die Chinesen die Batterie sowie den 120 kW (163 PS) und 270 Nm starken Elektromotor. Der sitzt direkt auf der Schwingenachse und treibt über einen Zahnriemen das Hinterrad an.

300 Kilometer Reichweite angepeilt

Die Hinterradschwinge, die sich ebenfalls aus zwei lasergeschnittenen Platten zusammensetzt, stützt sich über zwei extrem schräg angestellte Federbeine an den Rahmenplatten direkt unter dem Fahrersitzbrötchen ab. In dessen Unterverkleidung haben die Chinesen die Blinker und das Rücklicht integriert. Vor dem tief sitzenden Piloten baut sich eine Tankattrappe auf, die nahtlos in die seitliche Akku- und Kühlerverkleidung übergeht. Das Vorderrad wird von einer USD-Gabel geführt. Bremspower liefern radial angeschlagene Vierkolbenzangen an einer Doppelscheibenbremsanlage. In eine kleine Lenkerverkleidung integriert präsentiert sich der LED-Rundscheinwerfer. Einen Schuss Retro steuern die Drahtspeichenfelgen vorne und hinten bei.

Die Größe des Akkus geben die Chinesen mit 15,4 kWh an, dessen Kapazität soll bereits nach 15 Minuten zu 80 Prozent wieder nachgeladen sein. Bei der Reichweite peilt man rund 300 Kilometer an.

Die Evoke 6061 soll Ende 2019 in China auf den Markt kommen, später könnten weitere Märkte folgen. Preise wurden noch nicht genannt.