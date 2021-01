Harley-Davidson Fat Bob ‘Yo Soy El Diego’ Diego Maradonas Custombike von Yuri Shif

Als Basis für diesen ganz speziellen Umbau dient eine 2018er-Harley-Davidson Fat Bob 107. Im Jahr 2019 entwarf der Customizer Yuri Shif dieses Bike für Diego Maradona. Hintergrund: Diego Maradona wurde 2019 von Alexander Zaitsev, dem Besitzer des belarussischen Fußballclubs FC Dinamo Brest, zum Ehrenpräsident dieses Clubs ernannt. Zum Geburtstag – und als Trost, weil Maradona sich zur Zeit der Ernennung einer Knieoperation unterziehen musste – entschied der Teambesitzer, ihm als Geschenk eine ganz besondere Harley fertigen zu lassen.

Maradonas Harley heißt ‘Ich bin Diego‘

‘Yo Soy El Diego’, heißt der Umbau, was so viel heißt wie ‘Ich bin Diego‘. Der Wert des Umbaus wird auf eine Summe zwischen 30.000 bis 40.000 US-Dollar geschätzt. Der Basispreis für eine Harley-Davidson Fat Bob 107 belief sich im Jahr 2018 in Deutschland auf 17.895 Euro. Dafür glänzt der Umbau aber auch mit unverwechselbaren Details, wie der blau-weißen Lackierung am Tank und dem Schriftzug "i Feliz Cumpleaños Comandante" – Alles Gute zum Geburtstag, "Comandante".

Goldener Fußball dreht im Vorderrad

Das auffälligste Detail an der Maradona-Harley befindet sich aber am Vorderrad. In ihm dreht sich praktisch ein riesiger goldener Fußball. Da fragen sich nicht nur Fahrdynamiker, was wohl in Schräglage zuerst aufsetzt: der Endtopf oder der Ball? Aber gut, darum sollte es bei diesem Umbau höchstwahrscheinlich nicht gehen.

Im November 2020 verstarb Diego Maradona. Was mit seiner Harley passiert ist noch unklar.

Technische Daten Fat Bob 107

Motor: V2 mit 1.745 cm³

Leistung: 87 PS (64 kW) bei 5.020/min

Drehmoment: 145 Nm bei 3.000/min

Höchstgeschwindigkeit: 190 km/h

Fazit

Geschmacklich kann sich jeder sein eigenes Urteil bilden. Dass sofort jeder weiß, wem diese Harley gewidmet ist, steht aber fest.