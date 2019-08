Harley-Davidson im Modelljahr 2020 Neue Bikes, Technologien und Lackierungen

„More Roads to Harley-Davidson“: Unter diesem Motto läutet Harley-Davidson bereits jetzt das Modelljahr 2020 ein. Im Vordergrund stehen dabei die neuen Harley-Technologien H-D Connect und Reflex Defensive Rider Systems. Zudem erhalten einige Bikes neue Lackierungen. Auch ganz neue Modellvarianten gehen 2020 an den Start.

H-D Connect und Reflex Defensive Rider Systems

Wenden wir zunächst dem neuen Kommunikationssystem H-D Connect zu. Mithilfe einer Smartphone-App können Informationen über das Fahrzeug auf dem mobilen Endgerät abgerufen werden. Neben Informationen zum Fahrzeugzustand ( beispielsweise Anzeige der restlichen Reichweite, Ladezustand der Batterie, andere Statistiken) lässt sich das eigene Bike mithilfe des Systems auch aus der Ferne überwachen. Sollte sich das Bike unfreiwillig in Bewegung setzen, erhält der Besitzer eine Benachrichtung. Bei einigen Ausstattungsvarianten kann zudem der Reifenluftdruck über die App angezeigt werden. Bei der LiveWire können Besitzer außerdem die nächstgelegene Ladestation suchen und dorthin navigieren. Während des Ladevorgangs wird die restliche Ladedauer in der App dargestellt. Notwendige Wartungen und Inspektionen sollen dank des neues Systems leichter in Erinnerung bleiben. Dabei ist H-D Connect nur für ausgewählte Modelle verfügbar. Serienmäßig ist das neue System bei den meisten 2020er-Touringmodellen (außer der Electra Glide Standard und den Road King-Modellen), den CVO-Modellen und der LiveWire an Bord.

Harley-Davidson Die neue LiveWire wird wie einige andere Bikes vom neuen Kommunikationssystem profitieren.

Neben dem Kommunikationssystem H-D Connect geht im Modelljahr 2020 ein neues Assistenzsystempaket namens Reflex Defensive Rider Systems (RDRS) an den Start. Das neue System soll die Beschleunigungs- und Verzögerungskräfte bei der Fahrt im Bedarf anpassen. Das neue Assistenspaket beinhaltet ein elektronisches Kombibremssystem mit Kurven-ABS, eine Kurventraktionskontrolle, eine Kurven-/Antriebsschlupfregelung, einen Fahrzeughalteassistent und ein Reifenluftdruckkontrollsystem. Abgesehen von einigen Ausnahmen, die Harley allerdings noch nicht genannt hat, ist RDRS nur als Gesamtpaket verfügbar. Serienmäßig ist das neue Assistenzsystempaket bei der LiveWire, den Trikes, den CVO-Modellen und den Touringmodellen Road King Special, Street Glide Special, Road Glide Special, Ultra Limited und der Road Glide Limited dabei.

Low Rider S und Tri Glide neu dabei

Auch bei den Bikes an sich tut sich im Modelljahr 2020 einiges. So bekommt die Softail-Familie Zuwachs: Neu ist die Harley-Davidson Low Rider S. Nach eigener Aussage möchte Harley beim neuen Modell agiles Handling, Power und Stil miteinander verbinden. Angetrieben wird die Low Rider S vom Milwaukee-Eight-114-Motor, der 94 PS bei 5.020/min leistet. In Deutschland wird das neue Modell 19.795 Euro (zzgl. Transport- und Aufbaupauschale) kosten und voraussichtlich ab Oktober 2019 erhältlich sein.

Ein weiterer Neuzugang ist das Trike CVO Tri Glide. Harley spendiert dem neuen Trike-Modell den Milwaukee-Eight-117-Motor, der 109 PS bei 5.450/min stemmt. Das Fahrzeug wird ebenfalls ab Oktober 2019 zu haben sein – Kostenpunkt: satte 53.495 Euro (zzgl. Transport und Aufbaupauschale).

Harley-Davidson Die Low Rider S ist das neueste Mitglied der Softail-Familie.

Die neue Harley-Davidson Road Glide Limited ersetzt im kommenden Modelljahr die Road Glide Ultra. Neben neuen Designelementen und einer neuen Lackierung spendiert Harley dem Tourer beheizbare Lenkergriffe und Slicer II Leichtmetallräder. 2020 neu mit dabei ist außerdem die Farbvariante Black Finish, die den beiden Modellen Ultra Limited und Road Glide Limited einen dunkleren Look verleihen soll.

Last but not least sortiert sich die elektrisch angetriebene LiveWire, die den meisten Motorradenthusiasten bereits bekannt sein dürfte, ebenfalls neu in die Modellpalette für das Jahr 2020 ein.

Fazit

Harley-Davidson muss und wird in naher Zukunft gänzlich neue Wege gehen. Zwar lassen die zuletzt angekündigten neuen Konzepte wie Pan America noch auf sich warten, trotzdem zeigen die LiveWire, die neuen Assistenzsysteme und H-D Connect, wohin die Reise gehen soll. Allerdings werden wir uns auf ganz große Neuheiten noch etwas gedulden müssen.