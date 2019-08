Indian Springfield Darkhorse-Gespann mit BBQ-Grill Grill-Gespann für Sturgis-Festival

Das Biker-Festival in Sturgis im Bundesstaat South Dakota ist eine Instanz. 2019 findet vom 2. bis zum 11. August die 79. Auflage statt. Um dem Publikum vor Ort so richtig einzuheizen, hat der US-Motorradhersteller Indian sich beim Customizer See See Motorcycles eine Indian Springfield Darkhorse mit einem Beiwagen und einem mächtigen BBQ-Grill ausstatten lassen.

BBQ-Grill mit Internet-Anbindung

Beim Grillgerät fiel die Wahl aber nicht auf irgendeinen Fleischbräter. Auserkoren wurde der Ironwood 885 Holzpelletsgrill aus dem Sortiment des renommierten Grillhersteller Traeger. Der Ironwood 885 besitzt einen elektronischen Controller, der die Zufuhr von Pellets aus dem Voratsbehälter steuert und eine Temperatrureinstellung in Fünf-Grad-Schritten von 74 bis 260 Grad erlaubt. Per Internet-Anbindung und App lässt er sich sogar Fernbedienen – zumindest die Steuerung. Die doppelwandigen Seitenteile versprechen eine optimale Temperaturspeicherung und schnelles Anheizen. Das variable Grillrostsystem ist zweistufig ausgelegt. Mit dem Ironwood 885 lässt sich Kochen, Backen, Braten, Grillen, Räuchern oder ein klassisches Barbecue zubereiten.

Indian

Eingebettet wurde der knapp 70 Kilogramm schwere Ironwood 885 in einen klassisch gezeichneten Beiwagen. Das Grillbesteck findet seinen Platz an der Außenseite des Boots. Um den Indian-Bezug noch zu unterstreichen, wurde an den Deckelgriff des Grills ein Rohrlenker adaptiert.

Das komplette Indian-Gespann soll während des zehn Tage dauernden Festivals über das Gelände cruisen und an verschiedenen Standorten die Motorradfahrer verköstigen.