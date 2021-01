Indian zeigt neues Heritage-Modell Live-Premiere am 09.02.2021

Nachdem bereits die neuen FTR-Modelle in einer digitalen Premiere der Welt vorgestellt wurden, bereitet Indian Motorcycles nun die nächste Neuheit vor. Unter dem Titel "Geschichte neu interpretiert" wird am 09.02.2021 in einem weiteren digitalen Event das berühmte Tuch gelüftet.

Per kurzem Video teasert Indian seine Modell-Heuheiten für das Jahr 2021. Hierbei sind nur eine Straße zu sehen sowie ein Herzschlag und zwei verschiedenen Motorengeräusche zu hören. Die ersten im Video angekündigten Modelle sind die bereits präsentierten FTR Modelle für 2021/2022. Der zweite Sound klingt klar nach großvolumigen V2. Hör mal rein.

Was bringt Indian da?

Indian Motorcycles

In Sachen Heritage ist die Geschichte von Indian lang. Das Remake der Scout ist schon eine Weile auf den Markt und der Motorsound klingt nach deutlich mehr Hubraum als die 1.133 Kubik der aktuellen Scout. Ein weiteres Modell auf Basis des neuen wassergekühlten Challenger Motors mit 1.768 Kubik wäre zwar logisch, aber hier fehlt beim Sound das leicht sirrende Laufgeräusch des 178 Nm-Bullen. Bleibt der bekannte luftgekühlte 1.890 Kubik Thunderstroke Motor übrig. Hier ist mit den Modellreihen Vintage, Springfield und Roadmaster mit insgesamt neun Modellen der Stall zwar schon voll, aber mehr geht immer.

Fazit

Es bleibt spannend was der verspätete und sich hinziehende Präsentationszug der Hersteller da noch so in die Stadt fährt. Indian bleibt auch hier maximal aussagekräftig, was die Aufmerksamkeit erhöht.