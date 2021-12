Indian Wheels & Waves Design Contest Wer baut die beste Indian Chief?

Vier europäische Customizer versuchen sich an einem Indian Chief-Umbau. Zunächst gibt es nur Entwürfe. Was umgesetzt wird, entscheiden die Kunden.

In Zusammenarbeit mit Wheels & Waves hat der US-Motorradhersteller Indian vier europäische Customizer beauftragt, ihre Vision für eine Indian Chief zu entwerfen. Von der Vergangenheit inspiriert, in der Gegenwart verankert und mit Blick in die Zukunft.

4 Vorschläge – einer wird umgesetzt

Indian Umgebaut werden soll eine Indian Chief.

Zu den ausgewählten Customizern zählen Baaks Motocyclettes, die Lucky Cat Garage, Mystic Mechanic und Tank Machine – alle vier Customizer sind in Frankreich zu Hause und in der Szene keine unbekannten Größen. Deren Entwürfe zeigen wir in der Fotoshow.

Zunächst gibt es von allen Custom-Bikes nur diese Entwürfe, die sich einer öffentlichen Abstimmung und einer ausgewählten Jury stellen müssen. Zu Letzterer gehören der Indian-Designer Ola Stenegärd, Customizer Roland Sands, Werbefotograf Michael Lichter sowie die Journalisten Paul d'Orleans, Tadashi Kono und Katharina Weber. Die öffentliche Abstimmung findet online zwischen dem 17. Dezember und dem 18. Februar statt.

Der Siegerentwurf wird letztlich realisiert und unter allen Voting-Teilnehmern verlost. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen mit einem Wohnsitz in Deutschland, Österreich, Frankreich, Portugal, Spanien und der Schweiz. Übergeben wird das Bike beim Wheels & Waves in Südfrankreich. Ein VIP-Trip zu der Veranstaltung ist ebenfalls Teil des Gewinns.

Umfrage Was haltet ihr von Custom-Umbauten? 5752 Mal abgestimmt Viele sind schön, aber auch unfahrbar. Lieber im Originalzustand belassen. mehr lesen

Fazit

Indian schreibt einen Custom-Bike-Wettbewerb aus. Vier Profis dürfen virtuell eine Indian Chief umgestalten. Nur ein Entwurf wird dann auch realisiert und verlost.