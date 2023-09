In diesem Artikel: Von der Perak zur Bobber

Neuer Tank, breiter Lenker, einstellbarer Sitz

Jawa 42 Bobber Black Mirror

Preise und Farben

Fazit

Ein weiteres Motorrad als Antwort auf die ultimative Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Von Jawa, als Bobber und kein Witz: Jawas "42" bezieht sich auf die legendäre Antwort Deep Thoughts aus Douglas Adams "Per Anhalter durch die Galaxis". Also weder Hubraum noch Gründungsjahr geben der Modern Classic forty-two und dem 42 Bobber die Zahl in den Namen.

Von der Perak zur Bobber Um dem Prädikat "mit absoluter Sicherheit korrekt" gerecht zu werden, benötigten die kreativen Köpfe bei Jawa allerdings keine 7,5 Millionen Jahre, sondern nur zwei. Dezente optische Änderungen zur als Basis dienenden Perak von 2020 und neue technische Features sollen zu intergalaktischem Verkaufserfolg verhelfen. Oder zumindest neue Kundschaft im Jawa-Heimatmarkt Indien überzeugen.

Neuer Tank, breiter Lenker, einstellbarer Sitz Dazu kommt an der Front der Jawa 42 Bobber ein moderner LED-Scheinwerfer zum Einsatz, die ausladende Lampenmaske der Perak entfällt. Dahinter sitzt ein nunmehr volldigitales LCD-Instrument. Außerdem wurde der Lenker breiter und kommt mit USB-Ladebuchsen vom Typ A und C. Der ab Werk mit Tankpads ausgestattete Benzinspeicher ist für verbesserten Knieschluss neu geformt und etwas kürzer. Weitere Unterschiede zur Perak: Der neu gestaltete, einstellbare Sitz, ein längerer Kotflügel am Vorderrad und Chrom-Applikationen an Motor und Auspuff.

Motortechnisch ändert sich nichts: Es bleibt beim bekannten, wassergekühlten 334-Kubik-Single mit 30 PS und 33 Nm. Rahmen, Fahrwerk und Bremsanlage entsprechen ebenfalls der aus der Perak bekannten Hardware.

Jawa 42 Bobber Black Mirror Mit der 42 Bobber Black Mirror erweitert Jawa zum einen das Angebot um die Bobber und führt zum anderen einige technische Updates ein. Die Black Mirror glänzt durch einen verchromten Tank und überfräste Gussfelgen. Der Motor selbst bleibt wie gehabt. Einzig die Drosselklappe wächst um 5 auf 38 Millimeter Durchmesser, was den Fahrkomfort erhöhen soll. Zeitgleich senkt Jawa den Leerlauf um 150 auf 1.350 Touren. Neu ist die Anti-Hopping-Kupplung an der Black Mirror, die in Indien umgerechnet 2.700 Euro kostet.

Preise und Farben Für die Jawa 42 Bobber stehen drei Farbvarianten zur Auswahl: Mystic Copper, Moonstone White und Jasper Red Dual Tone. Abhängig von der gewählten Farbe werden in Indien für die neue Jawa zwischen umgerechnet rund 2.500 Euro fällig. Die Perak bleibt vorerst weiterhin im Programm. Offiziell werden Jawas nicht in Deutschland verkauft. Die Perak ist allerdings – wenn auch zu deutlich höheren Preisen – bei einem Importeur verfügbar, laut dessen Angabe nach Euro 5 homologiert und für 7.200 Euro. Da die Abgas- und Zulassungsvorschriften für Neufahrzeuge in Indien den europäischen ähneln, kommt die Jawa 42 Bobber serienmäßig mit ABS. Ob und wann die 42 Bobber bei uns zu haben sein wird, ist nicht bekannt.