Triumph Rocket III (2020) Erlkönig erwischt 2,5 Liter Hubraum im Muscle Bike-Styling

Schon im Mai 2019 ahnten wir, dass da noch mehr kommen wird: Triumph verkündete, die Rocket III wieder aufzulegen, allerdings als limitierte Version namens Triumph Factory Custom (TFC). Doch, dass die Briten einen komplett neu entwickelten Motor nur in begrenzter Stückzahl bauen? Sehr Unwahrscheinlich. Zumal die TFC-Rocket bereits ausverkauft ist. Eine Standard-Version wird kommen – nun deutlich in Richtung Muscle Bike gestylt.

Hubraumstärkster Serien-Motorradmotor

Auf Testfahrten in Spanien fuhr unserem Fotografen die neue Triumph Rocket III (2020) als Erlkönig vor die Linse. Die zwei Rundscheinwerfer prägen wie gewohnt auch an der neuen Triumph Rocket III für das Modelljahr 2020 die Front. Der Tank wölbt sich weniger nach oben, das Heck hat drastisch abgespeckt und auch die Auspuffanlage sowie der Motor sind innen und außen neu.

Triumph Weniger Cruiser, mehr Power - das Design der neuen Triumph Rocket III zeigt deutlich, wer die Konkurrenzmaschine Nr. 1 ist - die Ducati Diavel.

Der komplett neu konstruierte Dreizylindermotor kommt bei einem Bohrung-Hub-Verhältnis von 110,2 mm x 85,9 mm auf einen Hubraum von 2.458 cm³. Zunächst nannte Triumph für den Dreizylinder über 170 PS und über 220 Nm Drehmoment. Mit diesen Eckdaten wäre der längs eingebaute Triple der hubraumstärkste Serien-Motorradmotor, der aktuell verbaut wird. Außerdem ist er der leistungsstärkste Triumph-Motor, den die Briten je gebaut haben. Die alte Rocket III lieferte aus 2.294 cm³ Hubraum 148 PS bei 5.750/min und 221 Nm bei 3.250/min Drehmoment und fiel aufgrund der Euro 4-Regelung 2018 aus dem Triumph-Programm.

Moderne Assistenzsysteme

Die neue Triumph Rocket III (2020) kommt mit einer Ride-by-Wire-Steuerung mit verschiedenen Fahrmodi, Einarmschwinge, neuem Alurahmen sowie einem multifunktionalem TFT-Cockpit. Insgesamt soll die neue Rocket um 44,5 Kilogramm abgespeckt haben. Das Trockengewicht der neuen Rocket wird mit 290 Kilogramm angegeben. Die alte Rocket III brachte fast 370 Kilogramm auf die Waage.

Geschaltet wird per Sechsgang-Getriebe mit Anti-Hopping-Kupplung, für die Verzögerung sorgen Brembobremsen mit Kurven-ABS-Funktion. Aber das ist noch nicht alles, was die neue Triumph Rocket III als Helferlein an Bord haben wird: Traktionskontrolle, Berganfahrhilfe, vier Fahrmodi (Straße, Regen, Sport, frei konfigurierbar) und ein Schaltassistent für kupplungsloses Hoch- und Runterschalten gehören höchstwahrscheinlich zur Ausstattung.

PhocarMedia Seit 2004 hatte triumph die Rocket im Programm, 2018 fiel sie der Euro 4-Regelung zum Opfer, 2020 soll sie mit dem hubraumstärksten Motor (in einem Serienbike) wieder auf den Markt rollen.

Triumph Rocket III (2020) greift Diavel an

So modern und geliftet ist auf den ersten Blick klar, welches Motorrad die neue Triumph Rocket III (2020) ins Visier nimmt: die Diavel-Linie von Ducati. Der Power-Cruiser aus Italien kommt mit einem 1.262 cm³ großen V2, aus dem er 159 PS bei 9.500/min und 129 Nm bei 7.500/min generiert. Das Basismodell kostet ab 19.990 Euro.