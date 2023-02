Auf der Cake Kalp AP durch Afrika 13.000 Kilometer elektrisch nach Kapstadt

2 durchgebrannte Sicherungen später stand Sinje in Kapstadt. Zusammen mit einer kaputten und einer verlorenen Schraube sowie einem losen Kabel waren das die einzigen Pannen, die Sinje Gottwald und ihre Cake Kalk über 13.000 Kilometer durch Afrika hatten. 124 Tage war die Globetrotterin unterwegs und durchquerte dabei 19 Länder.

Routenplanung überlebenswichtig

Selbst 2023 ist es immer noch eine Leistung, mit dem Motorrad von Marokko nach Südafrika zu fahren. Doch diese Tour auf einer vergleichsweise kleinen Elektro-Enduro anzutreten, ist verwegen. Entsprechend plante Sinje die Tour nach 3 wesentlichen Merkmalen: hohe Wahrscheinlichkeit Strom zu finden, einen Schlafplatz zu haben und Bergstraßen zu vermeiden.

Glück und Unglück

Los ging die Tour am 14. Oktober 2022 mit der Ankunft in Marokko. In Kapstadt stand Sinje am 15. Februar 2024. Dazwischen lagen 124 Tage mit bis zu 200 Kilometer Tagesstrecke, wenn alle 3 Akkus regelmäßig geladen werden konnten. Oder auch mal mit null Kilometer. Und einem kompletten Tag Pause an der Grenze zu Ghana inklusive Camping.

Von Matsch und Menschen

Zwei sehr eindrückliche Situationen hatte Sinje. Zum einen positiv, auf der Matschstrecke durch den Dschungel, um von Guinea-Bissau nach Guinea zu kommen. Und zum anderen negativ, als sich in Liberia eine riesige Menschenmenge um die ladende Cake scharrte. Wilde Tiere traf Sinje nur in Form von Affen und einigen Schlangen in freier Wildbahn. Die großen Tiere waren hinter Zäunen zu sehen.

Elektromotorrad Cake Kalk AP

Die Tour trat Sinje Gottwald aus Stuttgart mit einer Cake Kalk AP an, dem Modell, das Cake entwickelte, um afrikanische Wildhüter mobil zu machen. Der Akku bietet eine Kapazität von 2,6 kWh-Stunden, zusammen mit den beiden Ersatzbatterien zum Tauschen standen Sinje 7,8 kWh zur Verfügung. Der Motor leistet wie bei allen Kalk eine Spitzenleistung von 11 Kilowatt, was 90 km/h Topspeed ergeben. Am Rad liegen bis zu 280 Nm Drehmoment an. Die AP verfügt über einen kleinen Gepäckträger im Heck, der für Sinje deutlich erweitert wurde, um die zahlreichen Taschen zu tragen.

Aktuell starten die Preise für die Kalk-Modelle bei 8.170 Euro für die refurbished Modelle, also überholte Gebrauchte. Das Topmodell OR Race mit Öhlins-Fahrwerk kostet derzeit 14.370 Euro.

Fazit

13.000 Kilometer durch 9 westafrikanische Länder fuhr Sinje Gottwald in 124 Tagen. Und zwar auf einer elektrisch angetriebenen Cake Kalk AP. Ausgestattet mit 3 Akkus waren Tagesetappen bis zu 200 Kilometer möglich. Pannen: nichts Wesentliches. Problem: Die Route, die eine gewisse Verfügbarkeit von Strom verlangte.