Bicose Real 5T Elektroroller Chinariese gründet Elektromarke

Vom weltumspannenden Konzern Locin aus China haben wir schon einiges gehört. Neu im Firmengeflecht ist Bicose. Unter diesem Label will Loncin sich exklusiv der zweirädrigen Elektromobilität widmen und zeigt mit dem Real 5T bereits einen sehr interessanten E-Roller.

Bicose Real 5T

Nutzbare technische Daten über den Real 5T von Bicose liegen noch nicht vor. Allerdings lassen die wenigen Bilder und aus Video aus Thailand einige Schlüsse zu. Klar ist der Real 5T hat einen Mittelmotor, der seine Kraft über eine Triebsatzschwinge abgibt. Der Größe des Rollers nach geht MOTORRAD von einem mit 125er vergleichbaren Fahrzeug aus. Demnach liegt die Dauerleistung bei maximal 11 Kilowatt, die Spitzenleistung kann deutlich höher.

Tolle Technik im 5T

Eine Aufnahme des klappbaren Displays zeigt bei 87 Prozent Ladestand eine Restreichweite von knapp 90 Kilometer, abhängig vom gewählten Modus und erlauben den Glauben an 8 bis 10 kWh Kapazität der Batterie. Geladen werden kann der Real 5T über einen Typ-2-Stecker, sprich an Schnellladern oder Wallboxen und womöglich Ladeleistungen über 3,2 Kilowatt. Gestartet wird Keyless per Karte und mit der Zündung öffnet sich erst das Display. LED-Beleuchtung mit Tagfahrlicht ist da fast schon obligatorisch.

Fazit

Locin gründet mit Bicose eine reine Elektromarke und stellt mit dem Real 5T einen neuen Elektroroller vor. Technisch ein sehr interessantes Konzept. Preise oder Verfügbarkeit auf den internationalen Märkten ist derzeit nichts bekannt.