BMW CE 04 Mit Elektropower durch den Ballungsraum

Der CE 04 ist, wie viele andere Elektrokonzepte auch, nicht für die Langstreckenmobilität gedacht. Der bayerische Elektroroller soll seine Reiter im urbanen Umfeld umweltfreundlich, leise und komfortabel ans Ziel bringen.

Auch als "125er" zu haben

Sein Elektromotor leistet in der Spitze 31 kW – entspricht 42 PS in herkömmlicher PS-Währung – und schafft den klassischen Ampelspurt von Null auf 50 km/h in 2,6 Sekunden. Die Dauerleistung liegt bei 15 kW (20 PS). Um auch für Auto-Lizenzinhaber attraktiv zu sein, legt BMW den CE 04 auch in einer Fahrzeugklasse L3e-A1-Version mit 23 kW (31 PS) Spitzenleistung auf. Zulassungstechnisch ist der BMW-Roller dann mit 11 kW (15 PS) Dauerleistung in der 125er-Klasse unterwegs und darf auch mit dem B196-Schein bewegt werden. Die Höchstgeschwindigkeit ist in beiden Fällen auf 120 km/h limitiert. Das maximale Drehmoment liegt jeweils bei 62 Nm. Für leichteres Rangieren hat der CE 04 auch eine Rückwärtsfahrfunktion, die per Taster aktiviert wird und maximal Schrittgeschwindigkeit erlaubt.

Mit seiner 8,9 kWh großen Lithium-Ionen-Batterie erreicht der CE 04 Reichweiten von bis zu 130 Kilometer. Die leistungsreduzierte Variante schafft 100 Kilometer.

Abmessungen und Gewicht wie bei einem Motorrad

BMW

Rückgrat des CE 04 ist eine Stahlrohrkonstruktion. Die Radführung vorne übernimmt eine Teleskopgabel mit 35 mm Tauchrohrdurchmesser und 110 mm Federweg. Das Hinterrad wird von einer Einarmschwinge geführt. Federung und Dämpfung übernimmt hinten ein linksseitig platziertes, direkt angelenktes, vollgecovertes Federbein mit 92 mm Hub. Auf den 15 Zoll großen Rädern drehen sich vorn ein 120/70er Reifen und hinten ein 160/60er Pneu. Mit einem Radstand von 1.675 mm, einem Lenkkopfwinkel von 63,5 Grad und einem Nachlauf von 120 mm verfügt der BMW CE 04 über durchaus motorradähnliche geometrische Fahrwerkseckdaten. Beim Gewicht liegt er allerdings mit 231 Kilogramm auch voll im Big-Bike-Bereich. Die Zuladung des Zweisitzers liegt bei 179 Kilogramm.

Der permanenterregte flüssigkeitsgekühlte Elektromotor, der von den BMW-Hybrid-Automodellen abgeleitet wurde, sitzt rahmenfest im Bereich zwischen Batterie und Hinterrad. Der Endantrieb läuft über einen Zahnriemen. Verzögert wird mit einer Doppelscheibenbremsanlage vorn und einer Einzelscheibe hinten. Die Scheiben messen alle 265 mm im Durchmesser. Die Parkbremse aktiviert sich automatisch mit ausgeklapptem Seitenständer.

Im Bestfall in unter 2 Stunden nachgeladen

BMW

Nachgeladen werden kann der Akku über das integrierte 2,3 kW-Ladegerät entweder an einer Steckdose des Haushaltsstromnetzes, an einer Wallbox oder an einer öffentlichen Ladesäule. Die Ladezeit beträgt bei völlig entleerter Batterie 4 Stunden und 20 Minuten. Mit dem optionalen 6,9-kW-Schnelllader reduziert sich die Ladezeit bei völlig entleertem Akku auf 1 Stunde und 40 Minuten. Ist die Batterie bis auf 20 Prozent entladen und wird bis auf 80 Prozent aufgeladen, so lässt sich die Ladezeit mit dem Schnellladegerät auf 45 Minuten verkürzen. Das Standardladekabel (Mode 2) gehört auf den meisten Märkten zur Serienausstattung, alle anderen müssen zugekauft werden. Selbstverständlich rekuperiert der CE 04 auch im Schiebebetrieb und beim Bremsen.

Für Fahrsicherheit sorgen eine Schlupfregelung am Hinterrad sowie eine schräglagensensitive Traktionskontrolle und Kurven-ABS. Serienmäßig an Bord sind die Fahrmodi Eco, Rain und Road. Gegen Aufpreis bringt der Dynamic-Modus eine noch spritzigere Beschleunigung.

Digital und vernetzt

BMW

Als Mensch-Maschine-Schnittstelle – früher hieß so etwas Cockpit – fungiert ein 10,25 Zoll großes TFT-Farb-Display mit integrierter Kartennavigation und Konnektivitätsfunktionen. Die Anzeigen lassen sich dabei vielfach konfigurieren. Die komplette Beleuchtung setzt auf LED-Technik. Adaptives Kurvenlicht und Begrüßungs/Abschieds-Funktionen gibt es gegen Aufpreis. Zu den weiteren Features zählen das Helmstaufach hinter einer seitlichen klappbaren Tür unter dem 780 Millimeter hohen Sitz sowie ein zweites Staufach in der Verkleidung mit USB-Ladeanschluss.

Aufpreisfrei kommt der BMW CE 04 in Weiß mit schwarzen Elementen. Wer den Style Avantgarde wählt zahlt zu und erhält die Farbe Magellangrau metallic in Kombination mit einer in Schwarz/Orange gehaltenen Sitzbank, einem orangefarbenen Windabweiser sowie verschiedenen Grafiken.

Als Preis für den CE 04 nennt BMW 11.990 Euro. Damit liegt er deutlich unter den 15.000 Euro, die zuletzt für den Vorgänger C Evolution aufgerufen wurden. Bestellt werden kann ab sofort, ausgeliefert wird voraussichtlich ab dem Frühjahr 2022.

Fazit

BMW bringt einen neuen Elektroroller an den Start. Dessen Einsatzzweck ist aber klar auf das urbane Verkehrsgeschehen ausgelegt. Fahrdynamisch dürfte der CE 04 auf Motorrad-Niveau liegen. Allerdings auch beim Gewicht und den Abmessungen. Und mit fast 12.000 Euro ist er auch kein Schnäppchen.