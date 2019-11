BMW Elektro-Motorrad Neue Patentschrift aufgetaucht

Am Elektromotorrad wird auch für die großen Hersteller in naher Zukunft kein Weg vorbei führen. Wie BMW ein Motorrad mit batterieelektrischem Antrieb angehen könnte, zeigt ein jetzt veröffentlichtes Patent.

Batteriemodul ersetzt Rahmen

Im Gegensatz zu vielen anderen Entwürfen verschiedener Hersteller, die man bislang gesehen hatte, verzichtet BMW in der aktuellen Patentschrift komplett auf einen Hauptrahmen. Damit würde BMW der Konzeption des Elektrorollers C Evolution folgen. Ein großes, mehrteiliges Gehäuse nimmt die Batteriezellen sowie die komplette Steuerelektronik auf. Daran angeflanscht sitzt unten der Elektromotor. Das komplette Modul spannt sich zwischen Lenkkopf und Schwingenlager und ersetzt so einen herkömmlichen Rahmen. Das Lenkschaftrohr der Vorderradaufhängung wird direkt durch das Batteriemodul geführt, die Einarm-Hinterradschwinge dockt am Gehäuse des E-Motors an und das hintere Zentralfederbein sitzt direkt angelenkt zwischen Schwinge und Batteriemodul. Beim Roller C Evolution kam vorne noch ein stählerner Hilfsrahmen zum Einsatz.

BMW

Wie eine Elektro-BMW aussehen könnte, haben die Bayern bereits im Sommer 2019 mit der Studie BMW Vision DC Roadster Concept gezeigt.