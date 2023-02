BMW x Nvidia Design Concept Elektro-BMW mit Computer-Hardware

BMW, insbesondere BMW Motorrad, müssen wir hier nicht vorstellen, aber vielleicht das andere Unternehmen, das bei diesem Designkonzept die zweite Hauptrolle spielt. Die Nvidia Corporation aus Kalifornien ist einer der größten Entwickler von Computer-Hardware. Bekannt ist Nvidia vor allem in den Bereichen Grafik und Spiele.

Aaryaman Mistry/behance.net Computer-Hardware für Steuerung und Flüssigkeitskühlung der Akkuzellen.

Motorradkonzept BMW x Nvidia

Für Aaryaman Mistry, einen Designer aus dem indischen Pune, haben die Marken BMW und Nvidia offenbar besonders hohen Stellenwert. Bei seinem Motorradkonzept bringt er sie beide zusammen und nennt das BMW x Nvidia. Einen PC hatte Aaryaman sich selbst zusammengebaut, unter anderem mit Komponenten von Nvidia. Das faszinierte ihn dermaßen, dass er die Hightech-Hardware anschließend virtuell in sein Designkonzept für ein zukunftsweisendes Motorrad einbaute.

Fiktives Elektromotorrad von BMW

Als Basis schwebt dem Designer ein Elektromotorrad von BMW vor. Wobei er sich künftig einen modularen Aufbau wünscht, wie bei Computern, sodass ein Motorrad ebenfalls selbst zu Hause zusammengebaut werden kann. BMW x Nvidia ist also gewissermaßen nach dem Motto Plug-and-play plus Do-it-yourself konzipiert worden. Im Kern besteht die fiktive Elektro-BMW aus einem zentralen und somit schwerpunktgünstigen Akkuzellen-Pack, das mit PC-Komponenten von Nvidia gesteuert und obendrein flüssigkeitsgekühlt wird. Zwei separate Elektromotoren sollen in die beiden Carbonräder in den üblichen 17-Zoll-Formaten integriert werden. Als Nebeneffekt bedeutet das: Allradantrieb.

Omega-Rahmen und Radnabenlenkung

Als Chassis stellt Aaryaman sich einen omegaförmigen Aluminium-Brückenrahmen vor, der vorn und hinten mit jeweils einer Zweiarmschwinge, ebenfalls aus Aluminium, sowie jeweils mit einem Federbein bestückt werden soll. Vorn soll eine Radnabenlenkung integriert werden, das klassische Ensemble aus Lenkkopf und Gabel würde somit entfallen.

Variable Ergonomie

Stichwort Lenker: Dieses Konzept sieht eine variable Ergonomie mit zwei verschiedenen Ausrichtungen vor. Type-1 Motorcycle heißt die sportliche, tiefe Lenkerposition, und Type-2 City Ride wäre die hohe, komfortable Anordnung. Für individuelle Optimierungsmaßnahmen kann Aaryaman sich sogar Teile aus dem 3D-Drucker vorstellen. Technische Eckdaten nennt er keine.

BMW vs. Nvidia

Während es entsprechende Komponenten von Nvidia bereits gibt – und einige davon für die Erstellung dieses Designkonzepts verwendet wurden – lassen Elektromotorräder von BMW wohl noch etwas auf sich warten. Immerhin gibt es Elektroroller von BMW, den C evolution schon seit 2014 und den ebenfalls ziemlich futuristisch erscheinenden Nachfolger CE 04 seit 2022. Ansonsten wurden von BMW diverse Studien gezeigt, zuletzt beispielsweise CE 02 oder Vision Amby. Wie realistisch deren Serienfertigung oder gar das Konzept von Aaryaman Mistry ist, wird die Zukunft zeigen.

Fazit

Interessante Ansätze von Aaryaman Mistry, einem Designer aus Indien. Für sein Konzept hat er ein fiktives Elektromotorrad von BMW mit Computer-Hardware von Nvidia kombiniert. Zudem sieht er variable Ergonomie sowie modulare Bauweise und Teile aus dem 3D-Drucker vor. Plug & Play plus Do it yourself.