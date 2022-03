BRP Bombardier Baukasten für Can Am-Elektromotorräder

Der kanadische Megakonzern hat sich einen Baukasten für Elektromotorräder patentieren lassen, die unter dem Label Can Am kommen könnten.

Der kanadische Mischkonzern Bombardier Recreational Products (BRP) hatte bereits im Herbst 2019 verschiedene Elektrokonzepte vorgestellt. Darunter Zwei- und Dreiräder. Jetzt ist in den USA eine Patentschrift aufgetaucht, in der Bombardier einen Baukasten für Elektromotorräder skizziert. Kommen könnten die irgendwann unter dem Label Can Am, einer Marke die zum BRP-Konzern gehört, sowie mit technischem Know How der Marke Alta Motors, die BRP bereits Anfang 2019 geschluckt hatte.

Modularer Aufbau

Herzstücke des BRP-Patents sind eine Rahmen-Energiespeicher-Einheit und ein flexibles Schwingen-Antriebs-Modul. Aus beiden skalierbaren Elementen könnten sich verschiedenste Konzepte einfach und kostengünstig darstellen lassen. Das erste Modul umfasst einen Gitterrohrrahmen mit integriertem Lenkkopf und hinten angeflanschten Gusselementen zur Aufnahme des Elektromotors. Der Heckrahmen wird hier angedockt. Im nach unten offenen Rohrgeflecht sitzt die Steuerelektronik und darunter der offensichtlich luftgekühlte Akku.

Das Einarm-Schwingenmodul dient als Heimat des Untersetzungsgetriebes, das das Antriebsmoment über einen Zahnriemen auf den Hinterradantrieb überträgt. Ein Riemenspanner und die vollständige Kapselung sorgen für einen geringen Wartungsaufwand und vermutlich für wenig Geräuschemissionen. Ein Zentralfederbein stützt die Schwinge gegen den Rahmen ab. Durch den modularen Aufbau sind leicht verschiedene Akku-Größen, verschiedene Motorvarianten sowie angepasste Übersetzungen realisierbar. Die Gesamtfahrwerksgeometrie lässt sich über die Schwingenlänge und den Anstellwinkel des Rahmenmoduls leicht beeinflussen.

Enduro und Naked Bike

Im Patent werden rund um diesen Baukasten ein klassisch gezeichnetes Naked Bike und eine Enduro skizziert. Der Rest der beiden Modelle ist konventioneller Natur. Vorne führt und federt eine USD-Gabel. Das Naked Bike setzt auf Gussfelgen, die Enduro auf Speichenräder.

Da beide Entwürfe bereits sehr detailliert mit Beleuchtung und Spiegel ausgeführt sind, dürfte hinter diesem Patent mehr als nur eine Fingerübung stehen. Wann mit ersten Can Am-Elektromotorrädern zu rechnen ist, geht daraus allerdings nicht hervor.