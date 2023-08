In diesem Artikel:

Bereits 2021 präsentierte der chinesische Hersteller und Piaggio-Partner Zongshen/Zonsen seinen Elektroroller Cineco E-RT3 erstmals. Was ist jetzt neu? Das Fahrzeug ist mittlerweile in den USA erhältlich, und zwar unter dem Markennamen CSC, den ihm der amerikanische Importeur verpasst. Daraus kann nicht abgeleitet werden, dass er nach Europa, geschweige denn nach Deutschland kommt, doch die Wahrscheinlichkeit nimmt etwas zu.

Maximal 23 PS und 120 km/h

120 km/h Höchstgeschwindigkeit sollen mit dem Cineco E-RT3 drin sein, dafür sorgt ein Mittelmotor mit Riemenantrieb. Die Dauerleistung gibt der Hersteller mit 8 kW (11 PS) an, die Spitzenleistung – wichtig für den Ampelstart und Überholmanöver – soll bei 17 kW (23 PS) liegen. Damit fällt der Cineco E-RT3 in die bei uns so beliebte 125er-Klasse, da Inhaber des Klasse-B-Führerscheins mit geringem Aufwand ein Upgrade für ihren Autoführerschein bekommen (B196). Außerdem dürfte er hierzulande ab 16 Jahren mit Führerscheinklasse A1 gefahren werden.