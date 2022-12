Eysing PF 40 by Pininfarina 45 km/h für 13.780 Euro

Ist es schön? Ist es Kunst? Ist es das Geld wert? Das darf jede und jeder für sich selbst entscheiden. Wir beantworten derweil andere Fragen. Zum Beispiel: Wo haben wir das Elektro-Moped gesichtet? Vom 8. – 12. Dezember 2022 fand die Masters Expo in Amsterdam statt. Dort wurde das kleine Elektrozweirad präsentiert.

Eysing PF 40 als 25- oder 45-km/h-Version

Entstanden ist es in Zusammenarbeit zwischen der niederländischen Marke Eysing und dem italienischen Designstudio Pininfarina, wobei der indische Konzern Mahindra seit Ende 2015 die Mehrheit an dem italienischen Karosseriebauer hält. Eysing hingegen ist eine im Vergleich zu Pininfarina noch recht junge Marke, gegründet im Jahr 2017 und spezialisiert auf E-Bikes und E-Mopeds im Retro-Look. Gebaut werden die Eysing-Zweiräder in Handarbeit und in geringer Stückzahl in den Niederlanden.

Die Eysing PF 40 soll an Motorräder der 1930er-Jahre erinnern und gemeinsam mit moderner Technik ein Neo-Retro-Schmuckstück darstellen. Den Retro-Look für ihre 25- und 45-km/h-Bikes hatten die Niederländer schon zuvor entdeckt. Pininfarina gestaltete das Chassis aber komplett um. Der 1,72-kWh-Akku sitzt deshalb im unteren Teil des Rahmens, nicht wie bei den anderen Eysing-Bikes oben.

2 kW Leistung, bis zu 100 km Reichweite

Das 48-Volt-System treibt einen 2-kW-Radnabenmotor an. Die Reichweite soll bis zu 100 Kilometer betragen, wir nehmen allerdings an, dass das die optimistische Angabe für die 25-km/h-Version ist, und dass das 45-km/h-Modell selbst unter optimalen Bedingungen nicht ganz so weit kommt. Die Ladezeit wird mit 8 Stunden angegeben, mit Schnellladegerät soll es auch in 4 Stunden gehen.

Auf die Waage bringt das Eysing PF 40 by Pininfarina laut Hersteller gerade einmal 60 Kilogramm, 110 Kilo dürfen noch zugeladen werden. Verzögert wird per Trommelbremse vorne wie hinten.

Eysing PF 40 by Pininfarina für 13.780 Euro

Vorbestellungen für das PF 40 werden von Eysing gegen eine Reservierungsgebühr von 1.000 Euro angenommen. Zur Verfügung stehen das Eysing PF 40 in einer 25-km/h- und in einer 45-km/h-Version. Der Gesamtpreis wird voraussichtlich bei 13.780 Euro liegen.

Fazit

Ein ganz schönes Sümmchen ist das, für ein Elektromoped, das schnellstenfalls 45 km/h rennt. Radnabenmotor und Trommelbremsen sind dabei nicht unbedingt die besten Kaufargumente des Eysing PF 40. Aber ja, Handarbeitsfertigung aus Europa und Pininfarina-Design kosten eben.