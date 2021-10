Eccity E-Roller aus Frankreich Auf zwei und drei Rädern elektrisch rollern

Auf zwei und drei Rädern rollen die vier Eccity-Modelle elektrisch. Komplette Eigenentwicklungen und Made in France von 50 bis 125 "Kubik".

Im Jahr 2011 beschloss Christophe Cornillon, ein verrücktes Wagnis einzugehen: einen umweltfreundlichen Roller von Grund auf zu entwickeln und in Frankreich herzustellen. Die Ergebnis sind mittlerweile vier Roller-Modelle. Rein elektrisch angetrieben, mit zwei und drei Rädern und von 50 bis 125 "Kubik".

Eccity Model 3

Mit einer eigenen Konstruktion mit einer Doppelachse hinten geht der Model 3 ins Rennen. Mit zwei Radnaben-Motoren kann er bis zu 13,2 Kilowatt leisten. Der Akku hat eine Kapazität von 6,5 kWh und soll bis zu 100 Kilometer Reichweite bieten. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 120 km/h. Gewicht: 191 Kilogramm. Preis: ab 9.890 Euro.

Eccity 125 und 125+

Die Roller mit zwei Rädern heißen 125 und 125+. Sie speisen ihre Motoren aus einem 5,4 kWh-Akku unterscheiden sich durch ihre Motorleistung und Höchstgeschwindigkeit. Der 125 leistet bis zu 10 kW und kommt mit 100 km/h bis zu 100 Kilometer weit. Der 125+ hat einen Motor 12 kW-Motor und darf 120 km/h schnell werden. Seine Reichweite trägt 109 Kilometer. Preis: ab 6.690 Euro (125) / 7.890 Euro (125+).

Eccity 50+

Als "50er"-Version steht der Eccity 50+ parat. Er hat einen 5 kW-Motor im Rad und kommt mit dem 5,4 kWh-Akku bis zu 120 Kilometer weit. Er wird dabei bis zu 45 km/h schnell. Preis: ab 6.490 Euro.

Fazit

Die Modelle von Eccity decken eine breite Palette ab und sind Made in France. Ein Qualitätsmerkmal, dass bezahlt werden will, sich in Summe nur wenig von vergleichbaren E-Roller asiatischer Herkunft unterscheidet.