Elektroroller Fantic Issimo City ab 2023 Made in Italy: leichter, innovativer Elektroroller

Fantic steigt nicht erst mit diesem Elektroroller in die E-Mobilität ein. Der italienische Hersteller hat unter dem Namen Issimo bereits Zweiradfahrzeuge mit elektrischen Antrieben bis 45 km/h im Angebot. Bisher gab es jedoch nur Issimo-Modelle mit Pedalen. Entschieden Elektroroller statt Pedelec ist der neue Fantic Issimo City ab 2023 – der auf der EICMA 2022 noch mit der ursprünglich vorgesehenen Typbezeichnung Joy angekündigt wurde.

Fantic Issimo City mit 45 km/h oder 65 km/h

Den Elektroroller bringt Fantic in einer "50er"- und in einer "125er"-Version. Große Leistungsunterschiede sind dabei nicht zu erwarten, da der Elektromotor – von Dell'Orto – nicht mehr als 3 kW (4 PS) leistet. Während die L1e-Version ("50er") auf 45 km/h begrenzt ist, fährt der E-Roller in der Klasse L3e ("125er") immerhin bis zu 65 km/h. Damit empfiehlt er sich in erster Linie für den Stadtverkehr, Stichwort Urban Mobility. Nomen est omen: Issimo City.

Fantic Fantic Issimo mit Pedalen, zwischen Pedelec und Elektro-Kleinkraftrad.

Reichweite bis über 140 Kilometer

In Sachen Reichweite sollen mit dem Fantic Issimo City bis über 140 Kilometer drin sein. Serienmäßig ist er mit einem 2,2-kWh-Akku – ebenfalls von Dell'Orto – ausgestattet, der optional auf 4,4 kWh aufgerüstet werden kann. Die angesagten über 140 Kilometer Reichweite beziehen sich auf den größeren 4,4 kWh-Akku.

Deutlich unter 100 Kilo soll der Fantic Issimo City dank ansehnlichem Aluminium-Chassis auf die Waage bringen. 79 Kilo gibt der Hersteller für das Fahrzeug an plus 12 Kilo für den 2,2 kWh-Akku, in Summe ergeben sich damit 91 Kilogramm.

Große 16-Zoll-Räder

Das Chassis besteht aus einem Aluminiumrahmen mit imposanter Gitterstruktur. Fantic kombiniert ihn mit für Roller-Verhältnisse großen 16-Zoll-Rädern, schmal bereift mit den Formaten 90/80 vorn und 100/80 hinten. Die beiden Scheibenbremsen mit 220 Millimeter Durchmesser vorn und 180 Millimeter Durchmesser hinten sind mit einem Verbundbremssystem (CBS) ausgerüstet. Gefedert und gedämpft wird vorn mit einer Telegabel, hinten mit zwei Federbeinen. Federwege: 100 Millimeter vorn, 85 Millimeter hinten.

Keyless und made in Italy ab 3.990 Euro

Eine Besonderheit, zumal für diese Fahrzeugkategorie, ist das Funkschlüsselsystem (Keyless). Dazu gibt es ein großes Digital-Display mit 5 Zoll Diagonale. Als "Joy" auf der EICMA 2022 wurde der Elektroroller zudem mit Bluetooth-Connectivity präsentiert, doch das wird beim Issimo City nicht mehr erwähnt. Dafür bietet der Issimo City einen USB-Anschluss sowie 2 Staufächer und einen mittigen Gepäckhaken vorn. Der Stauraum unter der Sitzbank wird größtenteils von den Akkus beansprucht. Optional soll am hinteren Gepäckträger ein Topcase montiert werden können.

Im Frühjahr 2023 soll der angeblich komplett in Italien produzierte Fantic Issimo City in den Handel kommen, zunächst in der Kategorie L1e (45 km/h), ab 3.990 Euro. Im Sommer 2023 soll die L3e-Version (65 km/h) folgen, die etwas mehr kosten wird – wieviel genau, ist noch nicht bekannt.

Fazit

Auf der EICMA 2022 hatte Fantic diesen Elektroroller noch unter dem Namen Joy präsentiert. Im Frühjahr 2023 kommt er als Issimo City in den Handel und kostet ab 3.990 Euro. Das erscheint umso preisgünstiger, weil der Issimo City laut Fantic komplett in Italien produziert wird. Der Elektromotor mit 3 kW (4 PS) und die Akkus werden von Dell'Orto zugeliefert. Außerdem ist der Issimo City dank Aluminium-Chassis schön leicht und wiegt mitsamt Akku deutlich unter 100 Kilo. Und er hat sogar ein Funkschlüsselsystem (Keyless). 2 Versionen des Issimo City stehen zur Auswahl: mit 45 km/h oder mit 65 km/h Höchstgeschwindigkeit.