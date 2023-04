Felo M-One Faltbares Mini-Elektromoped für die Stadt

Die chinesische Firma Felo macht mit ausgefallenen Modellen wie dem Felo FW-06 oder dem an die Honda Monkey erinnernden FW-03 auf sich aufmerksam. Modelle, die mittlerweile nicht nur in China, sondern auch in Italien erhältlich sind. Die hier vorgestellte M-One ist als Mini-Freizeitmoped konzipiert. Mit ihrer futuristischen Optik erinnert sie an die 1981 vorgestellte Honda Motocompo, die mit winzigen Abmessungen und futuristischem Look glänzte. Felo greift dieses Design auf und stattet es mit einem Elektromotor aus.

37 Kilo-Leichtgewicht

Die Felo M-One sieht aus wie ein futuristischer Klotz, der leicht zu transportieren ist. Das Mini-Elektromoped mit seinem Alu-Rahmen bringt 37 Kilogramm Leergewicht auf die Waage. Dadurch soll es nicht nur leicht zu handhaben sein, sondern laut Felo-Chef Zhang Jingyi auch problemlos im Kofferraum oder am Heck eines größeren Pkw verstaut werden können. Lenker und Sitz können ein- und ausgeklappt werden. Bei Abmessungen von 1.160 x 560 x 860 mm, einem Radstand von 800 mm und einer Sitzhöhe von 590 mm ist diese Option durchaus denkbar.

Für nachrüstbares Zubehör wie Bluetooth-Lautsprecher oder Suchscheinwerfer sind Aussparungen in der Karosserie vorgesehen. Wer auf Reisen seine Powerbank nicht dabei hat, dem bietet die Felo M-One eine praktische Alternative: Das Mini-Moped kann Haushaltswechselstrom liefern und verfügt über eine bidirektionale Lade- und Entladefunktion. Ideal, um immer unter Strom zu stehen.

100 Kilometer Reichweite

Der Elektromotor der Felo M-One leistet 400 Watt. Verbaut ist eine 48V-20Ah-Lithium-Batterie. Als Reichweite gibt der Hersteller rund 100 Kilometer an. Angaben zur Höchstgeschwindigkeit sind noch nicht bekannt, bei einer maximalen Leistung von 1 kW gehen wir von maximal 50 km/h aus.

Felo M-One für umgerechnet 2.600 Euro

Ab dem vierten Quartal 2023 wird die M-One in Japan zu einem Preis von 380.000 Yen, umgerechnet rund 2.600 Euro, und in China erhältlich sein.

Fazit

Das faltbare und leichte Mini-Elektromoped Felo M-One ist mit seinen geringen Abmessungen für den täglichen Pendlerverkehr oder kurze Ausflüge konzipiert. Mit einer geschätzten Höchstgeschwindigkeit von 25 bis 50 km/h ist es eher für den innerstädtischen Betrieb geeignet oder sehr kurze Pendelstrecken. Ob das Mini-Moped wie die Felo-Modelle FW-06 und FW-03 auch auf dem europäischen Markt angeboten wird, steht noch nicht fest.