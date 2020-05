Harley-Davidson LiveWire Custom Sondermodell-Versteigerung auf Bonhams

Ihr seid auf der Suche nach einer neuen und einzigartigen Harley-Davidson LiveWire, die es so kein zweites Mal gibt und wollt zudem etwas Gutes tun? Dann habt ihr noch bis zum 26. Mai die Möglichkeit, eine als Einzelstück angebotene LiveWire auf der Auktionsplattform Bonhams zu ersteigern. Der Erlös geht an die Non-Profit-Organisation United Way und soll dabei helfen, Covid 19 zu bekämpfen.

Exklusive Sonderlackierung und einige Karbonteile

Beim ersten Anblick dürfte den meisten Beobachtern die neue Lackierung der Sonderedition auffallen, die die Farbtöne SIlber, Schwarz und Neongrün miteinander kombiniert. Technisch unterscheidet sich die "Custom" nicht vom Basismodell. Entsprechend leistet der Elektromotor der LiveWire weiterhin 105 PS. Im Stadtbetrieb sollen laut Harley-Davidson 240 Kilometer an Reichweite möglich sein. Bei unserer ersten Ausfahrt mit der Elektro-Harley waren bei flotter Fahrweise um die 160 Kilometer drin. Neben der neuen Lackierung spendiert Harley-Davidson der Bonhams-LiveWire einige Bauteile aus Karbon. Um die Exklusivität der Sonder-Harley zu unterstreichen, stammt die Bonhams-Livewire aus der sogenannten "First-Strike"-Serie. Zur First-Strike-Serie gehören die 500 zuerst produzierten LiveWires, die allesamt mit einer Nummer gekennzeichnet sind. Die LiveWire, die derzeit bei Bonhams versteigert wird, ist das letzte Exemplar aus der Serie und trägt damit Nummer 500 von 500. Neben der LiveWire erhält der Höchstbietende zudem die Gelegenheit, hinter die Kulissen von Harley-Davidson zu blicken. Der US-amerikanische Hersteller lädt den Aukionsgewinner zu sich zu einer "Behind-the-Scenes"-Tour nach Milwaukee ein.

Das aktuelle Höchstgebot liegt derzeit übrigens bei 48.000 US-Dollar. Die Aktion, die am Dienstag, den 26. Mai um 16:00 Uhr endet, ist unter dem folgenden Link https://www.bonhams.com/auctions/26471/lot/1/ zu finden. Für eine LiveWire in Standardausführung, die es in den drei Farbvarianten "Orange Fuse", "Yellow Fuse" und "Vivid Black" gibt, werden derzeit übrigens mindestens 32.995 Euro aufgerufen.

Fazit

Natürlich wird der Endpreis der hier vorgestellten LiveWire kein Schnäppchen werden – allerdings darf sich der Höchstbietende über ein Einzelstück freuen, dass es so kein zweites Mal gibt.