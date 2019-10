Harley-Davidson stoppt LiveWire-Produktion Offenbar Ladeprobleme

Heftiger Rückschlag für die US-Company: Harley-Davidson hat gegenüber US-Medien bestätigt, die eben erst gestartete Serienfertigung und Auslieferung des Modells LiveWire vorübergehend gestoppt zu haben. Zu den Gründen hat der US-Konzern bisher keine Angaben gemacht, außer dass man ein Problem mit dem in die LiveWire integrierten Level1-Ladegrät oder dem dazugehörigen Ladekabel entdeckt habe.

Noch keine zugelassene LiveWire in Deutschland

LiveWire-Besitzer in den USA wurden laut Medienberichten aufgefordert, ihr E-Motorrad mit dem Ladegerät vorerst nicht mehr an der Steckdose zu betanken. Stattdessen könnten LiveWire-Fahrer die von Harley-Händlern in den USA angebotenen Schnell-Ladestationen nutzen. Eine Gefahr beim Fahren des 106 PS starken E-Motorrads bestehe nicht, so eine Händler-Mitteilung von Harley-Davidson, aus der das New Yorker „Wall Street Journal“ zitiert.

Harley-Davidson erklärte, dass derzeit Tests in Zusammenhang mit dem entdeckten Problem durchgeführt würden. Diese verliefen zwar unterm Strich positiv. Darüber wann die Produktion des weltweit ersten Serienmotorrads eines großen Herstellers wieder aufgenommen werden könnte, hat Harley-Davidson bisher aber keine Angaben gemacht. In Deutschland sollten ursprünglich im September 2019 die ersten Harley-Davidson LiveWire zum Preis von je 33.550 Euro zu den Händlern kommen. Zugelassen wurde bisher im deutschsprachigen Raum jedoch noch keine.