Honda präsentiert neues Akku-Tauschsystem Neues System heißt E:Technology

Benly E und Gyro E: So lauten die Namen der beiden in Tokio vorgestellten Fahrzeuge, in denen das neue Akku-Tauschsystem eingesetzt wird. Die beiden Fahrzeuge unterscheiden sich primär bei der Anzahl der Räder und der Größe der Ladefläche im hinteren Bereich. Beide Fahrzeuge werden elektrisch angetrieben und können leistungstechnisch in das 125er-Segment eingestuft werden.

Akkus unterm Sitz herausnehmbar

Das neue System, das sich E:Technology nennt, soll in Zukunft sowohl bei zwei- als auch vierrädrigen Fahrzeugen zum Einsatz kommen. Die beiden in Tokio präsentierten Lieferfahrzeuge sollen nur die Funktionsweise des neuen Akku-Tauschsystems verdeutlichen. Bei den beiden Fahrzeugen befindet sich unter dem Sitz Stauraum für zwei Akku-Packs. Abgesehen von den beiden herausnehmbaren Akku-Blöcken passt ansonsten nichts weiter unter den Sitz. Technischen Daten zu den Akkus bleibt Honda noch schuldig.

Honda Die neue Technologie soll zunächst bei Lieferfahrzeugen eingesetzt werden.

Es ist zudem ebenfalls noch nicht klar, ob Honda auch an infrastrukturellen Lösungen für das neue System arbeitet. Ob beispielsweise Batteriewechsel- und ladestationen wie bei der Konkurrenz von Gogoro geplant sind, lässt Honda bisher offen. Immerhin erwähnen die Japaner, dass das System vorerst eher für Lieferdienste und ähnliche Dienstleistungen vorgesehen ist – für den Privatgebrauch sei bisher noch nichts geplant. Honda hat sich zum Ziel gesetzt, die neue Technologie bis 2030 zu etablieren.