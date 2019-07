High-End-Elektromotorrad von Newron Motors Startup kooperiert mit Advans Group

Die Elektromotorräder von Newron Motors sollen nach Herstellerangaben im High-End-Bereich angesiedelt werden. Die ersten Prototypen zeigen deutlich, in welche Richtung es auch optisch gehen soll. Ansonsten hat das junge Startup-Unternehmen bisher allerdings nicht viel über seine Bikes bekannt gegeben. Uns ist der hier vorgestellte Prototyp bekannt und die Kooperation mit dem Mikrofinanzierungsunternehmen Advans Group, welches kleine Unternehmen finanziell unterstützt, die mit innovativen und nachhaltigen Ideen starten möchten.

12 Exemplare sollen 2020 kommen

Newron Motors hat sich vorgenommen, im kommenden Jahr insgesamt zwölf Motorräder als limitierte Sonderserie auf die Räder zu stellen. 2021 soll die Stückzahl erhöht und die Produktion ausgeweitet werden. Beim Prototypen fällt vor allem das Design in Holzoptik und die zylinderartige Antriebseinheit im Inneren des Motorrads auf. Der Sitzhöcker ist für eine Person ausgelegt. Ansonsten erinnert die Form des Prototypen in seinen Grundzügen an einen Dragracer.

Newron Motors. Newron Motors möchte ab 2020 High-End-Motorräder mit einem Elektroantrieb anbieten.

Gegründet wurde das Unternehmen Newron Motors Ende 2017 von den beiden Ingeneuren Sébastien Mahut und Michel Sérafin. Motorradenthusiast Mahut hatte bereits 2009 eine Aprilia Futura in ein Elektromotorrad umgebaut, das bis zu 110 km/h auf den Tacho brachte und dabei eine Reichweite von immerhin 60 Kilometern erreichte. Dank dieses ersten Prototyps entstand einige Jahre später schließlich die Idee, ein neues Unternehmen zu gründen, welches sich auf die Entwicklung von Elektromotorrädern spezialisiert.