Niu eröffnet ersten Store in Deutschland Filiale im Herzen Bremens

Elektroroller-Hersteller Niu hat seine erste Filiale in Deutschland eröffnet. Der Store befindet sich am Bahnhofsplatz in Bremen.

Der chinesische Elektroroller-Hersteller Niu mausert sich in Deutschland langsam aber sicher zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten auf dem Markt, wie der Blick auf die Neuzulassungsstatistiken in diesem Jahr beweist. Zwar bleibt bei den Rollern Piaggio das Maß aller Dinge, dahinter folgt aber bereits Niu. Bis Ende September konnten die Chinesen hierzulande 833 Neuzulassungen verbuchen. Grund genug für Niu, nun den allerersten offiziellen Store in Deutschland zu eröffnen. Vertrieben werden die Niu-Roller in Deutschland von der KSR Group. Entsprechend konnten sie bisher bei diversen kooperierenden Händlern erworben werden. Zu Beginn konnten die Roller übrigens über eine Crowd-Funding-Plattform vergünstigt vorbestellt werden.

Eröffnung Mitte Oktober in Bremen

Der erste Store von Niu öffnete am 19.10.2019 in Kooperation mit Evectro Mobility in Bremen (Bahnhofsplatz 41) seine Pforten. Evectro Mobility ist ein Partner des chinesischen Herstellers, der seit 2017 ein eigenes E-Mobility-Geschäft in Hamburg betreibt. Der 190 m² große Store in Bremen hat neben Rollern auch jede Menge Zubehör im Angebot.

Niu. Der Store in Bremen ist die erste Filiale von Niu in Deutschland.

Im Store können zudem die offizielle Niu-App und diverse Ausstellungsmodelle begutachtet werden. Auch neue Modelle, darunter der NGT und der M+, sollen zum Ausprobieren zur Verfügung stehen. Der neue Niu-Store in Bremen ist Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 18:30 Uhr geöffnet. An manchen sonnigen Tagen soll das Geschäft teilweise auch an Sonntagen geöffnet sein.