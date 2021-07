Ola Series S und Eterga AppScooter Günstiger Elektroroller für Indien und Europa

Voraussichtlich im August 2021 wird Ola sein erstes Elektroroller-Modell der Serie S für Indien präsentieren. Die Buchungsliste soll mit 100.000 Vorbestelllungen innerhalb der ersten 24 Stunden bereits gut gefüllt worden sein. Wenn es wegen dem großen Ansturm nicht zu einer Überlastung des Buchungssystems gekommen wäre, hätten es auch mehr sein können, so der Hersteller. Um sich auf diese Liste setzen zu lassen, mussten Interessenten 499 Indische Rupien zahlen, also rund 5,70 Euro.

Stolze Reichweite

Stolze 240 Kilometer Reichweite soll er mit einer einzigen Ladung schaffen, wenn die Geschwindigkeit bei 20 km/h liegt und die Strecke flach ist. Realistisch werden es wohl um die 150 Kilometer sein.

Preise für Indien und Deutschland

Der Kaufpreis für den Ola Series S in Indien wurde noch nicht offiziell bekanntgegeben, wird aber auf um die 100.000 INR vermutet, was etwas mehr als 1.130 Euro wären. Die Basisvariante des Ola Electric Scooters wird von einem 2 kW (2,68 PS) starken Elektromotor angetrieben, während die teureren Varianten einen 4 kW-Motor (5,36 PS) bekommen. In der Basis ist eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 45 km/h zu erwarten, in den stärkeren Versionen dürften es bis zu 70 km/h Top Speed sein. Die stärkste Variante kommt angeblich mit 7 kW Leistung (9,38 PS) und soll es auf eine Höchstgeschwindigkeit von 95 km/h bringen. In Deutschland ist der Elektroroller seit 2019 als Etergo AppScooter ab rund 3.400 Euro erhältlich, wobei ebenfalls unterschiedlich starke Varianten erhältlich sind. Der Roller kommt mit Triebsatzschwinge hinten und einseitiger Radführung vorne und bietet zwei Personen Platz.

Stauraum fasst einen Kasten Bier

Die Highlights stecken in den Details. So setzt der AppScooter nicht auf einen herkömmlichen Stahlrohrrahmen, sondern auf ein selbstragendes Monocoque aus Glasfaserlaminat. Das soll verwindungssteifer als Rohrkonstruktionen und dauerhafter sein. Der Stauraum unter der hochklappbaren Sitzbank fasst 60 Liter. Da passen nicht nur 2 Helme rein, sondern bei Bedarf auch mal ein ganzer Kasten Bier.

Etergo In das Staufach unter der Sitzbank passt sogar eine Bierkiste.

Das Cockpit des AppScooter wird von einem sieben Zoll großen Touchscreen (Android-System) beherrscht, das mit einem Smartphone (Android und iOs) vernetzt werden kann. Dank der eingesetzten SIM-Karte hat der Elektroroller sogar eine Internetverbindung. Eine Navigationsfunktion ist bereits fix installiert. So stehen dem Fahrer nicht nur alle Infos zum Fahrzeug zur Verfügung, sondern auch alle Apps des Smartphones. Da aus Sicherheitsgründen der Touchscreen während der Fahrt gesperrt ist, dienen zwei Daumenschalter rechts und links am Lenker zur Steuerung. Integrierte Lautsprecher liefern auch während der Fahrt Hörgenuss.

Herausnehmbare Akkus mit Tragegurt

Die Energie für den Antrieb hält eine herausnehmbare Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 1.155 Wh je Modul vor. Mit einem Tragegurt und einem Griffband versehen soll sich der 7,5 Kilogramm schwere Energeispeicher zum Laden an der herkömmlichen Steckdose leicht entnehmen lassen. Vom Stauraum nehmen die eingesetzten Akkus nichts weg – sie werden zwar über das Staufach unterm Sitz eingeführt, haben ihren Platz dann aber in der Fußablage.

Etergo Die Batteriemodule lassen sich herausnehmen und mit 7,5 kg Gewicht auch leicht tragen.

Für eine 80-%-Ladung werden knapp 4 Stunden angegeben, vollständig geladen ist die Batterie nach 5,5 Stunden. Mit einem Schnelllader sinken die Ladezeiten auf 1,5 respektive knapp über 2 Stunden. Maximal drei Batteriepacks können in den AppScooter verbaut werden. Die Reichweiten liegen bei 80, 160 und 240 km (bei 20 km/h Schnitt). Jedes Zusatzmodul kostet 699 Euro Aufpreis.

Maße des Elektrorollers

Der AppScooter kommt auf eine Länge von 1,86 Meter, der Radstand liegt bei 1.345 Millime-ter, die Sitzhöhe bei 800 Millimeter. Als Gewicht werden 74 Kilogramm angegeben. Er rollt auf klassenüblichen 12-Zoll-Rädern mit 110/70er Reifen. Vorne wie hinten verzögern Scheibenbremsen. Vorne federt und dämpft eine einseitige Telegabel, hinten ein liegendes Federbein.

Fazit

Der Ola Series S/Eterga AppScooter punktet mit einem fairen Preis, viel Stauraum und modernen Funktionen. Platz für einen Kasten Bier unter dem Sitz – das macht ihm so schnell keiner nach.