Pepper Motorcycles Elektromoped als Prototyp

Am Traum vom leichten Elektromoped für die Stadt feilt die Schweizer Zweiradmanufaktur Pepper Motorcycles. Jetzt gibt es einen ersten Prototyp.

Die Macher hinter Pepper Motorcycles haben ein klares Ziel. Ein Zweirad, das irgendwo zwischen Fahrrad und Motorrad angesiedelt, optimal auf den Stadtverkehr zugeschnitten ist und rein elektrisch angetrieben wird. Die Optik soll Richtung Café Racer mit vielen Retro-Stilelementen gehen. Jetzt wurde ein erster fahrbarer Prototyp präsentiert.

Federleicht – optisch und effektiv

Das noch namenlose Modell kommt extrem filigran daher. Das Fender-befreite Vorderrad sitzt in einer schlanken Telegabel. Die minimaliste Solositzbank sitzt auf einem ebenso minimalistischen Rahmenheck, das sich über zwei Federbeine an der Rohrschwinge abstützt. Vor dem Fahrer spannt sich eine kleine Tankattrappe über das Rahmenoberrohr. Scheibenbremsen in Mountainbike-Dimensionen sorgen für Verzögerungsarbeit. Ein Halogenrundscheinwerfer vorn, LED-Miniblinker und eine LED-Streifenrücklicht müssen als Beleuchtung reichen.

Die optische Leichtigkeit schlägt sich dann auch tatsächlich im Gewicht nieder. Nur 53 Kilogramm bringt die erste Pepper auf die Waage. Der E-Motor mit einer Spitzenleistung von 6 und einer Dauerleistung von 3 kW sitzt als Nabenmotor im Hinterrad. Die 700 Wh große Batterie hängt unten im Rohrrahmen. Derzeit schafft die Pepper eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h.

Auf Basis des ersten Prototyps soll eine zulassungsfähige und potentere Variante entwickelt werden. Die spätere Version soll dann in der L3e-Region angesiedelt werden und mit 90 km/h Spitzentempo bei den 125ern wildern.

Neben der technischen Weiterentwicklung steht auch ein Finanzierungskonzept für eine mögliche Serienfertigung auf der Agenda. Wenn irgendwie möglich will Pepper Motorcycles seine Modelle in der Schweiz fertigen.

Fazit

Ein Schweizer Startup entwickelt ein leichtes Elektrozweirad, das irgendwo zwischen Fahrrad und Motorrad angesiedelt ist. Bislang gibt es die Pepper allerdings nur als Prototyp.