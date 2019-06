Die Regent No.1 lehnt sich mit ihrer klassischen Linie optisch an Motorräder wie eine Yamaha SR 500 an. Zu den Features gehören ein Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen, Telegabel vorne, Stereo-Federbeine hinten, 18-Zoll-Drahtspeichenräder, verchromte Blechschutzbleche, ein verchromter Rundscheinwerfer und ein breiter Chrom-Rohrlenker. An den tropfenförmigen Tank schließt sich eine echte Sitzbank für zwei Personen an.

150 Kilometer Reichweite

So retro die Optik ist, so fortschrittlich soll das rein elektrische Antriebskonzept sein. Im Hinterrad mimt der elektrische Radnabenmotor mit 11 bis 20 PS eine überdimensionierte Trommelbremse. Wo sonst der Motor sitzt, breitet sich eine 80 Ah große Batterie aus, die für eine Reichweite von bis zu 150 Kilometer bürgen soll. Als Höchstgeschwindigkeit werden 130 km/h genannt. Das Gewicht wird mit nur 130 Kilogramm angegeben. Verzögerungsarbeit erbringen Scheibenbremsen an beiden Rädern, die mit einem ABS kombiniert sind und die per Rekuperation (am Hinterrad) auch Energie zurückgewinnen können. Die Beleuchtung im Retro-Look setzt auf LED-Technik. Im Cockpit wartet die Regent No.1 mit einem großen Touch-Display auf, das unter anderem eine Navi-Funktion, sämtliche Anzeigen sowie eine Alarmanlage beherbergt.

Foto: Regent Motorcycles

Zu haben sein soll die Regent No.1 ab Mai 2020. Vorbestellungen werden jetzt schon angenommen. Die ersten 100 Besteller erhalten auf den Grundpreis von 9.500 Euro einen Rabatt von zehn Prozent. Aktuell (Stand: 6/2019) sind schon 78 Exemplare davon reserviert. Regent Motorcycles wurde im Dezember 2018 von Jonathan Aström mit der Prämisse gegründet, klassisch gezeichnete Motorräder mit umweltfreundlichem Antrieb zu bauen. Anfang 2019 wurde bereits ein erster Prototyp der No.1 in Schweden präsentiert. Im Mai 2019 wurde das finale Design verabschiedet. Seinen Sitz hat Regent Motorcycles im schwedischen Gothenburg.