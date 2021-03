Revolt Electric Motorbikes Retro-Elektromotorrad für US-Markt

Elektro-Motorrad-Startups schießen weltweit wie Pilze aus dem Boden. Aus den USA tritt Revolt Electric Motorbikes an. Und einen ersten Teaser für ein Retro-Elektromodell gibt es auch schon.

Revolt Electric Motorbikes ist nicht zu verwechseln mit dem indischen Zweiradhersteller Revolt. Revolt Electric Motorbikes ist ein Tochterunternehmen von Alternet Systems Inc. (ALYI). Die Amerikaner beschäftigen sich hauptberuflich mit der Entwicklung von Energiespeichermedien, der Bau von Zweirädern ist da nur ein Nebenprodukt.

Unter dem eigenen Label ALYI entsteht derzeit ein elektrisch angetriebenes Motorradgespann, das sich sehr stark an die legendäre BMW 71 anlehnt und vor allem auf dem afrikanischen Kontinent als Transportfahrzeug zum Einsatz kommen soll. Auch an elektrisch angetriebenen Kleinstransportern für Afrika arbeitet das Unternehmen.

Absoluter Retro-Look

Unter dem Label Revolt Electric Motorbikes kündigt ALYI jetzt ein weiteres Elektromotorrad an. Das ist aber für den US-Markt konzipiert, kommt ohne Beiwagen, aber im Retro-Look, der ebenfalls stark an alte BMW-Modelle erinnert.

Revolt Motorbike So sah der erste Teaser aus.

Ein erstes Teaserbild, das im Oktober 2020 veröffentlicht wurde, zeigte quasi eine alte BMW mit Solo-Schwingsattel, Tropfentank und Speichenrädern. Jetzt gewährt Revolt einen ersten Blick auf den ersten Prototyp (siehe Aufmacherbild). Die RVLT 0.2 getaufte Maschine setzt auf einen Doppelschleifenrahmen mit Geradwegfederung am Hinterrad. Zu den weiteren Features zählen eine verkleidete Teleskopgabel, ein Rundscheinwerfer mit Chromrahmen und Schirmchen, der angekündigte Schwingsattel sowie Trommelbremsen an beiden Speichenrädern. Batterie und Elektroantrieb verbergen sich noch hinter großflächigen Abdeckungen. ALYI bekennt, dass der Prototyp noch nicht dem finalen Serienmodell entspricht, erklärt aber, dass noch in 2021 eine erste Kleinserie mit 200 Maschinen gefertigt wird. Technische Daten und ein möglicher Preis der RVLT 0.2 wurden noch nicht genannt.

Mehr Infos zum neuen Modell gibt es in Kürze. Auch ein Umrüstkit für alte BMW-Modelle auf E-Antrieb soll kommen.

Fazit

Revolt Electric Motorbikes kündigt ein Elektromotorrad im Look einer alten BMW R 71 an. Auch Umrüstkits für Vebrennerbikes sollen kommen.