Revolt RV400 Neues Elektromotorrad aus Indien

Neue Elektromotorräder schießen mittlerweile wie Pilze aus dem Boden. Vor allem Studien, Prototypen und Conceptbikes. Erst kürzliche präsentierte BMW mit dem Vision DC Roadster seinen neuesten Entwurf zum Thema zweirädrige Elektromobilität. Auch die Revolt RV400 ist eine Studie, im Gegensatz zum deutschen Motorradhersteller wird das indische Startup unserer Einschätzung nach aber relativ zeitnah damit auf den Markt rollen.

Höchstgeschwindigkeit von bis zu 85 km/h

Die Revolt RV400 kann in die 125er-Sparte einsortiert werden. Bei der Höchstgeschwindigkeit gibt der indische Hersteller 85 km/h an. Damit dürfte das Naked Bike auch für Fahrten außerhalb von Städten geeignet sein. Bei der Reichweite gibt Revolt Motorcycles maximal 156 Kilometer an. Wie diese Reichweite erzielt werden soll, verrät der Hersteller vorerst nicht. Es ist davon auszugehen, dass hierfür deutlich geringere Geschwindigkeiten gefahren werden müssen. Auch sonst halten sich die Inder mit technischen Daten weitestgehend zurück.

Revolt Die Batterie der Revolt RV400 ist herausnehmbar.

Ansonsten könnten einige Konnektivitätsfeatures an Bord sein. Zumindest lassen erste Hinweise des Herstellers darauf schließen. So könnten ein Keyless-System, ein GPS-Tracker und andere Monitoring-Tools integriert sein. Zusätzlich spendiert Revolt der RV400 eine weitere interessante Funktion. Bekanntlich wird in Motorrad-Fachkreisen über die nicht vorhandene Lautstärke und das damit verbundene Gefahrenpotential von Elektromotorrädern diskutiert. Dieses Problem möchte Revolt Motorcycles mit vier vorinstallierten Soundoptionen lösen, die die Umgebung auf das anfahrende Motorrad aufmerksam machen sollen.

Batterietauschnetzwerk soll aufgebaut werden

Die Batterie der Revolt RV400 ist herausnehmbar und lässt sich somit einfach laden. Revolt Motorcycles plant allerdings ein ähnliches System wie Gogoro in Taiwan. An sogenannten Batteriewechselstationen kann dort die entladene Batterie gegen eine voll aufgeladene Variante getauscht werden. In Taiwan besteht das Netzwerk bereits aus knapp 1.000 Stationen. Zudem plant Revolt einen Service bei dem frische Batterien an den Kunden nach Hause geliefert werden sollen. Dass das Naked Bike von Revolt auch nach Europa kommen wird, ist eher unwahrscheinlich. Zum Preis hat sich der Hersteller bisher noch nicht geäußert.